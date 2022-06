Wie üblich in erfolgreichen King-Verfilmungen wie "Shining" oder "Misery", schleicht sich das Unangenehme zunächst nur subtil ins Bild. Mike Enslin (John Cusack) schreibt mehr gelangweilt als motiviert überflüssige Touristenführer über Spukhotels. Nach dem Tod seiner krebskranken Tochter und der Trennung von seiner Frau kann den zum gnadenlosen Zyniker verkommenen Schriftsteller nichts mehr schocken. So checkt er jeweils für eine Nacht ein und textet sein Diktafon voll, während er vergeblich auf die metaphysischen Ereignisse wartet und für die Leser den Horror bloß erfindet.

Bis zu jenem Tag, als er nach einem merkwürdigen Surf-Unfall im Briefkasten eine Postkarte findet, die vorn das Dolphin Hotel in New York zeigt, und auf der Rückseite warnt: "Gehe nicht in Zimmer 1408." Logisch, dass Enslin nicht widerstehen kann. Hoteldirektor Olin (Samuel L. Jackson) bemüht sich noch so glaubhaft, den Zimmerschlüssel unter dem Hinweis von bislang 56 Toten nicht rauszurücken - gegen Enslins lakonische Ist-doch-alles-Humbug-Einstellung hat er keine Chance. So geht der Furchtlose mit Olins letzter Warnung ("Es ist ein mieses Zimmer") hinauf.

Dort passiert zunächst einmal - nichts. Fast scheint sich Enslin auch erneut lustig machen zu können, bis plötzlich der Radiowecker einen 60-minütigen Countdown runterzählt und die Gemütlichkeit des spießigen Interieurs langsam, aber unaufhaltsam zur tödlichen Bedrohung verkommt. Nachdem ihm das Fenster guillotinenartig die Hand zerschmettert und harmlose Gemälde ihre böse Botschaft offenbaren, wird den Ignoranten des Übernatürlichen das Fürchten gelehrt. Um Hilfe rufend, erscheint ihm sein Spiegelbild in einem Fenster auf der anderen Straßenseite.

Ausbruchsversuche über den Außensims und durch die Klimanalage sind zwecklos, Enslin befindet sich wie 56 Menschen vor ihm auf einem klaustrophobischen Horrortrip ohne Wiederkehr. Und es kommt, wie es der Zuschauer bereits ahnt: Enslins todkranke Tochter taucht aus dem Schattenreich auf.

Spuk, Halluzinationen oder nur ein Alptraum? Auf dem Höhepunkt der Spannung wird plötzlich der Zuschauer verunsichert: Geschickt vertauscht Hafström die Zeit- und Raumebenen, lässt nachhaltige Bilder entstehen. Die kafkaeske Hoffnungslosigkeit wird leider am Ende durch die Wucht mancher Spezialeffekte erdrückt. Dafür gelingt John Cusack die Ein-Mann-Show eindrucksvoll. Ein Leckerbissen für Gruselfans, die nebenbei auch noch über entlarvte Klischees lachen dürfen.