Gefragt nach dem Stand der Verhandlungen war von Kultusdezernent Reinhard Sliwka folgendes zu erfahren: Nach Verhandlungen, auch mit Gesine Schwanhold (SPD) und Ludwig Lanver (CDU), der alten und dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Städtischen Bühnen, sei ein Brief an den Agenten von Lothar Koenigs unterwegs. Darin werde zugesagt, dass das Orchester personell nicht reduziert werde, umgekehrt aber auch keine Ausstattungserhöhung angesichts der städtischen Finanzlage zu erwarten sei. Innerhalb des gesteckten Rahmens sei allerdings Vieles möglich. Till Janczukowicz von „Columbia Artists" in Berlin, der Manager Koenigs, bestätigte auf Anfrage Sliwkas Äußerungen: Es sei bis vor Weihnachten „alles andere als von Kürzungen" die Rede gewesen. Er halte es überdies angesichts von Koenigs Erfolgen und anderen Angeboten auch aus dem Ausland an ihn für unklug, den GMD in Osnabrück nicht halten zu wollen.

Reinhard Sliwka äußerte sich im Gespräch optimistisch über einen erfolgreichen Vertragsabschluss mit Koenigs. Allerdings müsste darüber noch der Rat der Stadt entscheiden.