Kasachischer Eulenspiegel entlarvt USA 03.11.2006, 23:00 Uhr

Warnung: Dieser Film ist nichts für Zartbesaitete, die schon einknicken, wenn sich ein Mann am helllichten Tag vor einem Dessous-Schaufenster mitten in New York befriedigt oder derselbe Typ einen amerikanischen Autoverkäufer fragt, mit welchem Schlitten man denn am besten eine "Horde Zigeuner ummangeln" könne. Borat Sagdiyev, TV-Reporter aus Kasachstan, hat es gewagt.