Besonders stark vertreten sind dieses Jahr junge Musiker aus Russland: Mit Daria Tschaikowskaja, Anastasia Chertok, Kateryna Titova und Olga Andryushchenko präsentieren sich gleich vier russische Tastenvirtuosinnen beim Euregio Festival. Organistin Anastasia Chertok liebt außergewöhnliche Darbietungen: In ihrem Programm stellt sie Klassiker des Orgelrepertoires neben Bearbeitungen aus Wagners Tannhäuser und selbst arrangierte Orchestersuiten von Aleksandr Lokschin, der von seinem Kollegen Schostakowitsch als Genie bezeichnet wurde. Kateryna Titova, Gewinnerin des Euregio Piano-Challenge 2003, hat auf der Karriereleiter einige Stufen genommen und hat jüngst bei Sony eine Rachmaninow-CD eingespielt. Sie ist in diesem Jahr mit Haydn, Scartlatti, Chopin und Rachmaninow zu hören.

Auch Violinist Mikhail Ovrutsky kann auf große Erfolge verweisen. Noch in diesem Jahr wird er an der Seite von Anne-Sophie Mutter beim Luzern-Festival debütieren. In Osnabrück gastiert er mit seinem Beethoven-Trio Bonn.

Ein weiteres Konzert hebt Festivalleiter Timo Maschmann ganz besonders hervor: „Wir sind stolz, dass die weltbekannte Klezmergruppe Kol Simcha im atmosphärisch einmaligen Felix-Nussbaum-Haus zu hören ist. Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen“ Nach Ausflügen in die Bereiche des Jazz und der Weltmusik spiele die Formation heute wieder hauptsächlich Klezmermusik.

Maschmann betont, das Festival sei nur dank der langjährigen Zusammenarbeit mit den Hauptsponsoren RWE und Oldenburgische Landesbank (OLB) möglich.