Sicherheitsvorschriften sind nur ein Teil seines Zuständigkeitsbereiches. Wenn auch ein ganz wichtiger. So muss er prüfen, ob sich die hochfliegenden Pläne von Regisseuren und Bühnenbildnern technisch umsetzen lassen: Was ist machbar? Und wie? "Der Bühnenmeister sorgt dafür, dass ein Tisch auf der Bühne von links nach rechts wandert", erklärt Lehmann. Er koordiniert die Ideen, die von der Kunst kommen. Eine zentrale Frage ist dabei, wie lange es dauert, eine Dekoration auf die Bühne zu stellen. Denn die Zeit drängt immer: Höchstens vier Stunden haben die Techniker, um ein Bühnenbild aufzubauen. Schließlich herrscht auf der Bühne nicht nur abends Betrieb.

Gegenwärtig wird das Schiff für "Die Hochzeit des Figaro" aufgebaut. Irgendwo dudelt ganz unmozartisch ein Kofferradio, das Bühnenpersonal schafft Dekorationen heran, einer richtet den Orchestergraben her. Mit dieser Produktion hat Lehmann nichts zu tun. Deswegen kann er entspannt in der ersten Reihe des Zuschauerraumes sitzen und plaudern. Aber im Ernstfall muss er auch selbst ran - wenn ein Mitarbeiter plötzlich krank wird, zum Beispiel.

"Hast Du an meine freien Tage gedacht?" fragt ein Techniker von der Bühne. Hat Michael Lehmann. Auch das gehört zu seinen Pflichten: Dienstpläne für die rund 20 Mitarbeiter erstellen. Wer macht welche Produktion? Wer macht wann Frühdienst, wer arbeitet spät, wer am Wochenende? Dann zu arbeiten, wenn andere frei haben, frei zu haben, wenn andere arbeiten - das ist Alltag am Theater. "Man verliert Freunde, die im normalen Berufsleben stehen", weiß Lehmann aus eigener Erfahrung. Aber: "Man findet sich wieder". Dennoch: ein geregelter Acht-Stundent-Tag ist nicht drin. Andererseits ist Lehmann nicht besonders erpicht darauf, täglich von 8 bis 17 Uhr zu arbeiten.

1988 ist der gelernte Elektroinstallateur ins Bühnenmetier "hineingerutscht". Bei "Starlight Express" hat er gearbeitet, beim "Phantom der Oper" seinen Beleuchtungsmeister gemacht, bei "Miss Saigon" und "Joseph" die Häuser mitgeplant. Am 1. Oktober 2000 hat er schließlich in Osnabrück am Theater angefangen. Seitdem achtet er hier darauf, dass die Vorhänge in den richtigen Zügen hängen, dass Bühnenbauten sicher stehen, dass keinem Mitarbeiter etwas passieren kann. Und wenn’s brenzlig wird, lässt er eben auch mal den Vorhang herunter. Aber zum Glück ist das nur die Ausnahme.