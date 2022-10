Wie in anderen "In"-Lokalen auch, hinterlegt der Fernsehbildschirm die mittägliche Kontemplation beim Kaffee mit bewegten Bildern. Parallel dazu unterhält Musik die Gäste, und da sich Parallelen allenfalls in der Unendlichkeit treffen, wie uns die höhere Mathematik weismachen will, läuft in solchen Locations die Musik streng von den Bildern getrennt. Die stammen nämlich aus aktuellen Inszenierungen, da weiß man , wo man ist. Seine volle Wucht entfaltet dieses fein durchdachte Unterhaltungskonzept aber erst dann, wenn sich jetzt, kurz vor Ostern, das schallende "Adeste fideles" aus den Lautsprechern ergießt. Denn dieses englische Weihnachtslied wärmt als "Herbei, oh ihr Gläubigen" auch bei uns die Herzen, auf dass man fröhlich und selig mitträllern möchte. Ein Lied wie "Wochenend und Sonnenschein" dagegen wäre bei diesen Temperaturen so ziemlich das Letzte, was wir hören möchten.