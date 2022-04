Dort wird auf bittere Miene zum bösen Spiel gemacht. Moderne Kommunikation, Politik, Fernsehprogramm, Rhetorik, Frauen, Umwelt oder das Älterwerden: den Kabarettisten vergeht das Lachen. Mit todernstem Gesichtsausdruck und voller Ironie, Sarkasmus oder Hass formulieren sie ihre Tiraden auf die Entwicklungen unserer globalisierten Gesellschaft. Da werden Politikerinnen der Grünen als „Pastorentöchter in Juteschlüpfern“ bezeichnet, Oskar Lafontaine als „Ideologie-Designer“, und Gerhard Schröder liest in der Taiga oder in der Tundra Gaszähler ab.

Busse und Venske beklagen, dass in den Medien die Verdienste der 68er verunglimpft werden, beschreiben stattdessen aus ihrer Perspektive die Folgen der Bewegung und fordern eine „rabiate Neuauflage mit Pauken und Trompeten“. Dafür werfen sich die beiden mal die Bälle zu, mal gehen sie im Alleingang zum Frontalangriff auf Gott und die Welt über.

Während die Zuschauer noch grübeln, wer von den beiden die Legende und wer das Urgestein sein soll, stößt ihnen die Art auf, mit der die alten Herren den hochvirtuosen Musiker Frank Grischek abwatschen, der die Wortbeiträge mit tollen musikalischen Intermezzi verschiedenster Stilrichtungen auflockert. Dass sie ihn als „IM Quetsche“ und „Ein-Euro-Jobber“ bezeichnen, wie es Venske schon immer tat, mag ja noch witzig sein. Ihn aber als „Pollacken“ zu titulieren, ihn durchgängig wie einen Untermenschen zu behandeln, der auf Fingerschnippen die Bühne zu verlassen hat, das hat mit kabarettistischer Überhöhung nichts mehr zu tun und löst im Publikum empörtes Mitleidsgebaren aus.

So bleibt nach dem Programm ein zwiespältiges Gefühl zurück, und es wundert einen nicht, dass das Gastspiel wegen geringen Interesses von der Osnabrückhalle ins Haus der Jugend verlegt wurde.