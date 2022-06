Dabei war ihr die Karriere als Sängerin keineswegs in die Wiege gelegt, im Gegenteil. Maria Callas wuchs weitgehend ohne Freunde auf, und wenn man der Dokumentation "Maria Callas Assoluta" (Mittwoch, 19. September, 20.40 Uhr, Arte) glauben darf, auch ohne die Liebe ihrer Eltern. Mit 13 übersiedelt sie zusammen mit der Mutter und der Schwester nach Griechenland, ins Land ihrer Eltern. Dort erhält sie den ersten Gesangsunterricht: ein pummeliges, kurzsichtiges Mädchen, über das ihre erste Gesangslehrerin Elvira de Hidalgo hart urteilte: "Einfach lächerlich, dass so ein Mädchen Sängerin werden will." Doch kaum begann Maria zu singen, änderte die Lehrerin ihre Meinung und freute sich darauf, "mit solchem Material zu arbeiten und es bis zur Perfektion zu formen."

Noch heute sagen viele Fachleute der Callas ein hässliches Timbre nach, einen dünnen Ton und harsche Übergänge zwischen den Registern. Und doch begeisterte sie Publikum und Musikerkollegen gleichermaßen: Bernstein erkannte in ihrem Gesang "die reinste Elektrizität", Giulini erzählte, "mein Herz setzte für einen Schlag aus". Wer sich ihre großen Aufnahmen anhört, versteht das Faszinosum Maria Callas: In der intuitiv erfassten Bedeutung der gesungenen Phrase, die weit über das nur musikalisch Schöne hinausgeht. In Callas' Traviata etwa spiegelt sich das Leben mit all seinen himmelfahrenden Hoffnungen und Abstürzen ins Bodenlose wider. Allerdings um ein Vielfaches vergrößert, "bigger than life". Diese Gabe zur individuellen Interpretation machte die wahre Größe der Callas aus. Eine Größe, mit der sie die sogenannten Diven unserer Tage weit überstrahlt.