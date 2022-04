Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles wieder die Oscars vergeben werden, wird mindestens sechsmal der Titel '"'El Laberinto del Fauno'"' zu hören sein. So oft ist die spanisch-mexikanische Koproduktion für die Auszeichnung nominiert: in den Kategorien Originaldrehbuch, Kamera, Filmmusik, Make-up, Ausstattung und bester nicht englischsprachiger Film.