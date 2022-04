Die Musik-CD «NWA» des Interpreten Shindy mit dem Bushido-Song wurde am Mittwoch vorläufig auf den Index gesetzt und als gefährdend für Minderjährige eingestuft. Ursprünglich sollten die Einschränkungen mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am Montag in Kraft treten. Es gebe aber Hinweise, dass der Interpret zum schnellen Kauf vor der Indizierung aufrufe, erklärte die Prüfstelle. Der Bundesanzeiger veröffentliche diese nun bereits am Freitag.