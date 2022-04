Sicher, besonders feinsinnig mag das nicht sein. Aber ist es auch geschmacklos, primitiv, gar idiotisch, wie vor allem in den 70er Jahren besorgte Jugendschützer meinten? Ja, in der Tat, und das ist auch gut so. Denn alles andere hätte die Fangemeinde der spanischen Comic-Serie bei der ersten Realfilmverfilmung auch verärgert.

Denn "Clever & Smart" - das stand schon immer für reinen Slapstick, und so wundert es nicht, dass die Handlung mal wieder Nebensache ist. Wie hier, wo ein bauwütiger Diktator aus dem Londoner Buckingham-Palast Sozialbauwohnungen machen und dazu eine geheimnisvolle Waffe benutzen will, mit der problemlos ganze Armeen lahm gelegt werden können. Eigentlich ein Fall für das Chaoten-Duo Clever (Benitio Pocino) und Smart (Pepe Viyuela) - wenn da nicht der hinterlistige Konkurrent Muskulus (Jeunet-Star Dominique Pinon) wäre. Aber treibt der nicht auch ein doppeltes Spiel?

Schade, schade: Denn was auf der visuellen Ebene und dank gekonnt eingesetzer digitaler Effekte zum Teil noch prächtig funktioniert und reichlich anarchisch wirkt, das zerstört die Synchronfassung leider mit deutscher Gründlichkeit: Erkan und Stefan, das Münchener Proleten-Comedy-Paar reiht nämlich in einem "echt krassen" Hip-Hop-Gestammel dermaßen lust- und witzlose Kalauer aneinander, dass man sich unweigerlich an die unseligen Zeiten des Kalauer-Königs Rainer Brandt ("Die Zwei") erinnert fühlt. Tja, dem teutschen Synchronisatör war mal wieder nix zu schwör! Und so ist das Ergebnis auch weder "clever" noch "smart". Sondern einfach nur dümmer, als die Polizei erlaubt.