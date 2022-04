Aus unterschiedlichen Perspektiven verbindet er wie in einer Collage Momentaufnahmen aus dem Leben von drei Schwestern, die an der sinnentleerten Langeweile ihrer Provinzstadt verzweifeln und sich nach dem wahren Leben in Moskau sehnen.

Regisseurin Andrea Schwalbach findet am Oldenburgischen Staatsheater eindringliche Bilder für dieses Leben in Warteposition. Sie betont die grotesken und surrealistischen Züge des Stücks, ohne die existenzielle Tiefe zu verlieren. Es gelingt ihr, die drei Sequenzen, die teilweise identische Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen, in eine jeweils ganz eigene Atmosphäre zu fassen.

Poltern etwa die Soldaten in der ersten Sequenz betrunken und in puppenhaft roten Jäckchen auf die Bühne, postieren sie sich in der zweiten Sequenz bedrohlich und mit gezückten Pistolen nebeneinander. Die Bühneneinrichtung ist effektvoll auf wenige Requisiten reduziert und scheint auf den ersten Blick wie im Landhausstil gehalten, doch die altmodische Stehlampe etwa neigt sich in einem gefährlichen Winkel, und die weiße Flügeltür ist viel zu hoch angebracht, so dass die Eintretenden erst einmal einen Absatz herunterfallen oder -springen müssen (Bühne und Kostüme: Anne Neuser). Lediglich der Glaskasten, in dem gefangene Schmetterlinge herum- flattern, wirkt als Symbol etwas abgenutzt.

Das Staatsorchester ist zweigeteilt und spielt deswegen unter der Leitung von zwei Dirigenten: im Orchestergraben vor der Bühne unter Alexander Rumpf und hinter den Kulissen auf der Bühne unter Olaf Storbeck. Das ergibt einen plastischen Raumklang, zumal die Orchester perfekt aufeinander abgestimmt sind und die kantige, doch äußerst emotionale Musik von Peter Eötvös hervorragend umsetzen. Auch das Opernensemble des Staatstheaters, das in russischer Sprache mit deutschen Untertiteln singt, agiert auf gewohnt hohem Niveau: Irina Wischnizkaja, Nathalie Senf und Ulrike Ludewig geben in sittsam beigefarbenen Kleidern die drei Schwestern, die an ihrem eintönigen Leben leiden und sich in hoffnungsvolle Gefühlsausbrüche flüchten.

James Bobby ist ihr erfolgloser Bruder Andrej, der von seiner prätentiösen Frau Natascha (Magdalena Schäfer) schikaniert wird. Besonders eindrucksvoll ist Andrey Valiguras als Soljony, der mit abgrundtiefem Bass ein unheilvolles Liebeswerben betreibt und seinen Kontrahenten Tusenbach (mit geschmeidigem Falsett: Paul Brady) tötet. Auch Henry Kiichli als dröger Lateinlehrer Kulygin und Igor Gavrilov als Brigade-Kommandant Werschinin sind hörens- und sehenswert. Nach geplatzten Träumen ist für die drei Schwestern alles beim Alten: Einsam bleibt der silberne Samowar auf der Bühne zurück.