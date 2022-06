Tobias Sunderdiek: Ein Auftragskiller bestellt in Bars in Spanien zwei Tassen Espresso und führt Gespräche über die Kunst. Viel mehr zeigt Jim Jarmusch nicht in seiner minimalistischen Thrillerhandlung, die aber trotzdem zur philosophischen Reise in die Kino-Avantgarde wird. „The Limits of Control“ ist ein visuell berauschender, hypnotischer Trip, der die Begrenzung der Leinwand sprengt und Genreerwartungen einreißt!

Ein Paar im Urlaub: Die PR-Zicke Gitti (Birgit Minichmayr) und der Waschlappen Chris (Lars Eidinger) sind nicht nur äußerst unsympathisch, sie haben sich auch nichts zu sagen. Quasseln tun sie trotzdem. Zu dumm, dass Regisseurin Maren Ade für diese Erkenntnis öde zwei Stunden Kinolaufzeit braucht. „Alle anderen“ ist ein Rückschritt in das ödeste hölzerne Beziehungskisten-Fernsehspiel der 80er-Jahre.

Frank Jürgens: 2009 stand ganz im Zeichen des vornehmlich animierten 3-D-Kinos. Leider wurde dabei vor allem auf äußere Effekte geachtet; nur wenige 3-D-Produktionen konnten auch mit gut erzählten Geschichten überzeugen. Mit großem Abstand am besten gelang dies den Machern von „Oben“. Ein Glücksfall von einem Film, dessen tragische und komische Momente so geschickt miteinander korrespondieren, dass man selbst als abgebrühter Filmkritiker nicht weiß, ob man seine Tränen gerade lacht oder weint.

Ausschließlich zum Heulen ist hingegen Lars von Triers unfreiwillig komischer Filmversuch mit dem Titel „Antichrist“. In dem zwischen zwischen Porno, Fabel und Selbstfindungsdrama unentschlossenen Werk bleiben allenfalls die Worte des sprechenden Fuchses in Erinnerung: „Chaos regiert“. Herr von Trier, bitte eine Kreativpause!

Vera Geisler: Zotige Sprache, Sex, Drogen: Die burleske Kumpel-Komödie „Hangover“ unternimmt einen ungemein witzigen Ausflug in die Besonderheiten der männlichen Psyche. Das erschreckend authentisch inszenierte, ins Science-Fiction-Gewand gekleidete Apartheids-Drama „District 9“ darf schon heute als Meilenstein des Alien-Genres gewertet werden. Ungeniert deutlich präsentiert „State of Play – Stand der Dinge“ den brodelnden Konflikt der freien Presse und ihres seriösen Journalismus gegen politische Korruption und beliebige Blogger. In der subversiv entlarvenden Dokumentation „Brüno“ treiben penetrante Provokationen die Mechanismen der modernen Medienmaschinerie auf eine bisher unerreichte groteske Spitze.