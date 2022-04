Kassel hat die Documenta. Und Osnabrück – das Documentaleinchen? Jenseits einer neuen Marketingkampagne, die Osnabrück mit verkleinernden Bezeichnungen belegt, enthält das Wortspiel ein Körnchen Wahrheit. Denn mit der Ausstellung „einAnder“ in der Kunsthalle Dominikanerkirche und der „Skulpturenlandschaft“ am Westerberg bieten zwei Formate – fast nebenbei – einen breiten Überblick über die Osnabrücker Kunstszene. Zugleich zeigen diese Ausstellungen beispielhaft, wohin sich diese Szene entwickelt und wo ihre Problemzonen liegen.

Künstler kuratierenDer wichtigste Trend: Künstler machen ihre Ausstellungen neuerdings selbst und geraten damit in heikle Doppelfunktionen. Hinter beiden genannten Ausstellungen stehen Künstlervereine – „ARTverwandt“ richtet die Schau in der Kunsthalle aus, „TOP.OS“ zeigt die Skulpturenlandschaft. Die Vereine stellen beides – ausstellende Künstler und ein Ausstellungskomitee, das die Präsentationen konzipiert, Künstler auswählt, den Aufbau besorgt und weiteres mehr. Auch die Kontakte zu kooperierenden Künstlern – „einAnder“ zeigt gar Kunst aus Tunesien – stellen die Künstler selbst her. Den Beginn dieses Trends markierten Hendrik Spiess und Helle Jetzig 2001 mit der Ausstellung „2x2 Intersections“, in der sie gemeinsam mit amerikanischen Künstlerinnen ausstellten, und die Schau „Fifty-Fifty“ 2004 im ehemaligen Elektro-Kaufhaus Brinkmann. Schon damals waren Künstler immer beides: Teilnehmer und Juror.

RollenkonflikteMit diesem Modell reagieren Künstler auf die mangelhafte Künstlerförderung in der Stadt. Überlastete Kuratoren, erschreckend wenig kommunales Geld und immer weniger Ausstellungsorte – Akzisehaus und Dreikronenhaus sind schon verloren, die Stadtgalerie folgt 2009 – markieren den Notstand. Mit ihrer Selbsthilfe geraten Künstler aber unausweichlich in Rollenkonflikte. Erst Werke schaffen und sie dann selbst kuratieren: Darin liegt eine gefährliche Interessenkollision. Der Künstler stellt seine Arbeiten auf das selbst entworfene Ausstellungskonzept ab, der Kurator will selbst auch als Künstler in einer Schau vertreten sein – in diesem Kurzschluss geht verloren, was die Kunst als Antrieb braucht: die Kompromisslosigkeit künstlerischer Arbeit wie die konzeptionelle Unabhängigkeit der Ausstellungsregie.

Das Gleiche wieder?Zugleich droht damit in Osnabrück die Wiederkehr dessen, was doch durch die Einführung der „Arte Regionale“ 1996 abgeschafft werden sollte – der bestimmende Einfluss von Verbandsgruppen auf das Ausstellungsgeschehen. Damals hatte das neue Format einer regionalen Überblickschau die Jahresausstellung des Bundes Bildender Künstler (BBK) ersetzt. Auch wenn das Prinzip einer auswärtigen Auswahljury bald wieder aufgeweicht wurde, brachte die „Arte“ doch eine spürbare Belebung der regionalen Szene. Nun zeichnet sich der Rückfall hinter diese Neuerung zumindest als Möglichkeit ab – ein kulturpolitisches Desaster. Gefahren drohen damit aber auch vor allem den Künstlern selbst. Die aufreibende Mehrfachbelastung zwischen Atelier, Ausstellungsraum und Besprechungszimmer zehrt nicht nur am Zeitbudget.

Und die Qualität?Das Nebeneinander der Rollen trübt auch den Blick für die eigene Kunst. An die Stelle der provozierenden Arbeit tritt das Werk, das von vornherein auf bestimmte Kontexte zugeschnitten wird. Nichts gegen Ausstellungskonzepte – aber die müssen von Kuratoren kommen, die dann künstlerische Arbeiten auswählen. Dass der Trend längst in eine andere Richtung geht, zeigen die beiden gegenwärtigen Gruppenausstellungen. Sie zeigen allemal achtbare Werke, geizen aber mit überraschend neuen Werkentwicklungen. Statt frischer Handschriften gibt es viel erwartbare Kunst, statt eines Wagnisses zu oft den Kompromiss. Daran ändert einstweilen auch das Dialog-Format wenig, das in der „art box“ der Kunsthalle gefahren wird.

Nur noch DienstleisterAbseits solcher Probleme der künstlerischen Qualität zeichnet sich für Osnabrücks Künstler ein Rollenwechsel ab. Wer nicht nur Kunst macht, sondern zugleich auch Ausstellungen konzipiert und Vermittlung betreibt, wird schnell zum Kulturdienstleister, der komplette Kunstpakete für Abnehmer anbietet. Ob die Stadt oder ein Sponsor: Beide gegenwärtig laufenden Ausstellungen haben solche Abnehmer gefunden. Die Stadt integriert „einAnder“ in ihr Afrikafestival, die Bundesstiftung Umwelt als Großsponsor etikettiert die „Skulpturenlandschaft“ zur Umweltbildung. Kunst wird so zum Service, der vielseitig anschließbar erscheint, selbst aber kaum noch als Aufreger wahrgenommen wird. Das mag funktionieren. Der Kunst droht damit jedoch ein Verlust an Faszinationskraft, die sie – wie alle Kultur – nur dann entfalten kann, wenn sie unabhängig und eigenwertig ist.