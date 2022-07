Da tritt ein junger Herr auf die Bühne, die langen Haare zum Dutt gebunden, und spielt sehr lässig lyrische Themen auf der Gitarre. Seelenvoll versunken beugt er sich über sein Instrument, um sich nach einigen impressionistischen Variationen roboterartig aufzurichten und mit einem breiten Lächeln abrupt abzubrechen. An anderer Stelle zeigt er, dass auch Independentrock durchaus zu seinen Einflüssen gehört. Dann traktiert er seine halbakustische Spezialgitarre wie ein Berserker und zerreißt am Ende die Saiten des Instruments. Peter Mayer, Künstlername '"'Beda'"', heißt der junge Mann aus Österreich, der mit seiner faszinierenden Performance die Nacht der Fingerpicker aufmischt. Den Auftakt des Abends hatte Ingo Lohr bestritten, der eine eindrucksvolle Bearbeitung von Michael Jacksons Hit '"'Beat It'"' vorträgt. Bildhaft steigt Gastgeber Peter Finger ein und zeigt, dass ihm kein Stil fremd ist: Er mixt virtuos Walzer, Latin, Folk, Jazz, Blues und Liedhaftes.

Nach der Pause sitzen und liegen sie dann gemeinsam auf der Bühne: Beda, Finger sowie der Australier Michael Fix und der Deutschamerikaner Frank Haunschild. Denn als Fix mit einem Song seinem Heimweh Ausdruck gibt, ist erst einmal Gefühlezeigen angesagt.

Folkiges von Fix, Melancholisches von Lohr, Irisches und ein Liebeslied von Finger, Funkiges mit eingespieltem Soundtrack von Haunschild, eine grandiose, pfeilschnelle Country-Granate im Andenken an Chet Atkins, Jazz-Adaptionen - der Stilvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Mit einer wunderbaren gemeinsamen Interpretation des Klassikers '"'Mercy, Mercy, Mercy'"' des gerade verstorbenen Joe Zawinul wollen sich die Meister des Fingerstyles verabschieden, doch das Publikum fordert mehr - und bekommt '"'All Blues'"' von Miles Davis mit von Beda gegurgelter Melodie.