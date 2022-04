Die Lage ist verzweifelt, der Tod steht vor der Tür. Daran lässt die eindrucksvolle Übermacht an Kriegsgerät, an Schiffen und das tagelange Dauerbombardement keinen Zweifel. Immer wieder erschüttern Einschläge die Felsen, Staub fällt auf die in den Höhlen verschanzten japanischen Soldaten. Es ist, als hätten die Soldaten ihr eigenes Grab in den Berg geschaufelt, als seien sie bereits lebendig begraben.

Da scheint der Selbstmord für viele der einzig ehrenvolle Weg, sich zu ergeben. Wie in der Höhle, in der sich der junge Bäcker Saigo (Kazunari Ninomiya) befindet. Immer wieder lösen seine Kameraden die Sicherung ihrer Handgranate und halten sich den Sprengkörper vor den Bauch. Schreie erfüllen die knappe Atemluft, Menschenteile fliegen auf den Boden, an die Wände, auf die Anwesenden.

'"'Banzai!'"' - so lautete der '"'Hurra!'"'- und Schachtruf japanischer Infanteristen, die für Kaiser und Vaterland in den Krieg zogen. Und '"'Banzai!'"' riefen die Soldaten, wenn sie Selbstmord begingen - entweder aus ideologischer Verblendung oder einfach, weil sie dazu gezwungen wurden, sie ihrer Familie entrissen wurden, Frau und Kind zurücklassen mussten.

Kanonenfutter und Kadavergehorsam: All das zeigt Clint Eastwood in seinem Komplementärwerk zu '"'Flags of Our Fathers'"'. Als Quelle dienten ihm dafür Briefe, die einfache Soldaten in die Heimat schickten und die ungeschönt vom Grauen des Krieges erzählen: dem Drill, dem Hunger, den grausamen Verstümmelungen und dem Tod. Und die Sehnsucht nach Frieden.

Aber er erzählt auch vom Kommandanten dieses schon von Anfang an als Todeskommando geltenden Höllenfahrtsunternehmens: General Kuribayashi (Ken Watanabe), der früher selbst länger in den USA lebte, hat eine differenzierte Sicht auf '"'den Feind'"', der für ihn nicht eine gesichtslose Masse ist, sondern sich aus Erinnerungen an glückliche Zeiten zusammensetzt.

Ein Kunstgriff, den Clint Eastwood auch bei diesem Film anwendet. Indem er den feindlichen '"'Japsen'"' ein Gesicht gibt, die Sichtweise konsequent wechselt und ihre Geschichten in Rückblenden erzählt, gibt er ihnen auch die Menschlichkeit zurück, die in der Kriegspropaganda verloren gegangen ist. In gestellten Fotos etwa, wie jenem, das in '"'Flags of Our Fathers'"' Mittelpunkt der Handlung war.