Doch nun Rauch. Er mixt mit Pop und Parteikunst das allgemeine Bildgedächtnis so durch, dass für die Generation nach dem Mauerfall Projektionsflächen einer neuen Identität entstehen. Obendrein ruft er mit Herren im altdeutschen Rock Erinnerungen an ganz ferne Zeiten auf. Solche Figuren hob einst Caspar David Friedrich (1774–1840) vor nächtliche Szenerien. Der Romantiker beschwor nicht allein kosmische Natur mit dem „Mönch am Meer“, er malte auch elegische Abgesänge auf deutsche Freiheitsvisionen („Gescheiterte Hoffnung“). Friedrich bot, was von jeher den deutschen Nationalmaler zur straff umrissenen Type machte: die Fähigkeit, detailversessene Malkunst mit Sujets voll sehnsuchtsvoller Tragik zu lockender Tiefenlotung in kollektiven Bewusstseinslagen zu verbinden.

War Albrecht Dürer (1471–1528) der Erfinder dieses folgenreichen Rollenkonzeptes? Er überwältigt bis heute nicht allein mit unfassbar präzisem Handwerk. Mit Bilderfindungen von der „Melancholie“ bis zu den „Apokalyptischen Reitern“ zog er auch die Matrix genau jener Gefühlslagen auf, deren Gegensätzlichkeit notorisch als typisch deutsch beschworen wird. Versonnen und tatkräftig, hochfahrend und doch gehemmt, also in jedem Fall tragisch gebrochen: Dieses Bild bedienen auch heute wieder prominente Künstler, von Christoph Schlingensief über Jonathan Meese bis eben Neo Rauch. Ihre Vorgänger haben ihnen vorgemacht, was wohl auch unausweichlich deutsch ist – an seinem Land zu leiden. Max Beckmann (1884–1950) entwarf in seinen neun Triptychen die Welt als Kulissentheater zwischen Gewalt und Erlösungssehnsucht, Otto Dix (1891–1961) schaute auf die Grausamkeit des Krieges, Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) machte freie Sexualität und flirrendes Großstadtleben zu kompromissloser Malerei. Diese und andere Maler sind uns heute Spiegel, in denen wir uns erkennen. Sie waren verträumt, kompromisslos, verzweifelt, hoffnungsvoll, resigniert, niemals einfach nur lau. Ein ziemlich kruder Mix? Vielleicht. Aber genau das ist ja so unheimlich deutsch.