'"'Nichts Alltägliches, aber doch alltagstauglich'"', lautet auch das Motto einer Ausstellung, die im Rudolf-Englert-Forum zu sehen ist. Unter dem Titel '"'Eingerahmt 2007'"' zeigt die Designerin Lena Hülsmeier an diesem Wochenende ungewöhnliche Produkte von sich und 19 Kollegen. Bereits im letzten Jahr hatte sie eine Ausstellung mit demselben Konzept konzipiert. Die Objekte stammen von Designern, die ihre Produkte in Eigenregie entwerfen, produzieren und verkaufen.

'"'Das sind Sachen, die es in Osnabrück nicht gibt'"', sagt Lena Hülsmeier. Die Idee kam ihr auf den vielen Messen, auf denen sie unterwegs ist. Mit der Ausstellung will sie in Osnabrück zeigen, dass Design auch anders aussehen kann als die Produkte der Kaufhausketten.

Hülsmeier selbst stellt etwa Armreifen aus, deren Clou aus dem Spiel mit dem Licht besteht. Eine Serie besteht etwa aus Plexiglas, in das Muster hineingesägt wurden, die das Licht an den entstandenen Kanten reflektieren. Die Oberflächen anderer Reifen bestehen aus Wechselbildern. Bewegt sich der Arm, verändern sich die Bilder.

Auch Designerin Judith Höfel, die Hülsmeier bei der Organisation unterstützt hat, zeigt Objekte im Englert-Forum. Dazu gehören die Ketten, die sie so auf ein Stück Karton gewickelt hat, dass sie ein Herz bilden. Wird die Kette abgewickelt, ist das Symbol nicht mehr zu erkennen und ihre Bedeutung ein Geheimnis. War sie etwa Ausdruck einer Liebe, die in die Brüche gegangen ist, regt Höfel an, könne die Kette aufgewickelt und als Erinnerung daran aufbewahrt werden.

Die Palette der Ausstellung reicht von Wärmflaschen mit gestrickten Überzügen bis hin zu Babyflaschen oder dem Regal '"'3x5'"', das nur aus Böden und Ordnern besteht. Letztere ersetzen die Regalwände. Internationale Designer wie Petit Production aus Paris haben eine Kerzenbox beigesteuert, die gleichzeitig die Ständer enthält. Alle Produkte können auch gekauft werden. Die Preisspanne reicht von einem bis zu 500 Euro für einen Goldring.

An Trends orientiert sich die Ausstellung nicht. '"'Ich gehe nach den Ideen, die ich selber habe'"', sagt Lena Hülsmeier. Sie geht davon aus, dass das auch für die anderen Designer gilt, deren Produkte im Rudolf-Englert-Forum zu sehen sind.