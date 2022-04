Wo er steht, ist der Mittelpunkt: Man sieht Sido nicht mehr das Getto der hauptstädtischen Hochhaussiedlung an. Aber der deutsche Hip-Hop-Star vergisst nie, wo er herkommt. FOTO: Benjamin Staffe Kultur Der Sound der Krise 11.12.2009, 20:00 Uhr

Der Wille zur Musik war erkennbar an diesem Abend im Rosenhof: Rapper Sido spielte zum ersten Mal mit Live-Band. Band und Hauptakteur traten vor einem meterhohen Titelbild einer Zeitung in Kleidung der 20er-Jahre auf. Die Zeitung hieß: „The New Sido Times“. Es sollten also neue Zeiten für Sido anbrechen.