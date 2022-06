FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Kultur Der Fußballer wird zum Dirigenten 03.11.2006, 23:00 Uhr

Aaron hält den Fußball mit den Füßen in der Luft, einmal, zweimal, dreimal. Mit jedem Ballkontakt löst er im Musiksaal I ein beherztes "Prrrr" von 15 Lippenpaaren aus. Dann lässt er den Ball fallen, und jeder Bodenkontakt wird von einem Klatschen begleitet. Er wirft ihn in die Luft - es folgt ein kurzer Pfiff. Dass Aaron, der in der C-Jugend beim VfL Osnabrück spielt, ein gutes Ballgefühl hat, wussten seine Mitschüler schon. Nur dass er sich damit auch zum Dirigenten eignet, ist ihnen neu. "Zeitgenössische Musik in der Schule" heißt das Projekt, das den Siebtklässlern diese Erfahrung ermöglicht.