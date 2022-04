Wie Osnabrück klingt, will Prof. Jutta Wermke nicht sagen. Denn damit würde sie dem Schülerwettbewerb '"'osna-sound'"' vorgreifen. Für diesen Wettbewerb haben Osnabrücker Schüler die Stadt akustisch erkundet und ihre Eindrücke in über 120 '"'Klanggeschichten'"' niedergeschrieben. Ein schwieriges Unterfangen, meint Wermke, denn obwohl uns Geräusche ständig umgeben, sind wir stärker auf optische Reize fixiert - was sich in unserem Wortschatz widerspiegelt. Wer beschreiben will, wie ein Regenschauer klingt, muss tief in der Sprachkiste graben, um anschauliche Worte zu finden. Und landet schnell bei Begriffen aus dem visuellen Bereich - etwa dem Adjektiv '"'anschaulich'"'.

Ein weiteres Schwerpunktthema des Hör-Forums bilden '"'Soundscapes'"': eine Kunstform, die Ende der sechziger Jahre in Kanada entstand und die einerseits Klänge sammelt und archiviert, diese andererseits künstlerisch zu Kompositionen verarbeitet. Auch hier haben Schüler im Rahmen des '"'osna-sound'"'-Wettbewerbs Arbeiten eingereicht. Vorgestellt werden Klanggeschichten und Soundscapes zum Abschluss des Hör-Forums am 28. Februar. Dort kann man dann nicht nur erfahren, wie Osnabrück klingt: Auch der Österreichische Rundfunk interessiert sich für die Klänge der Hasestadt und baut eine Klangbrücke nach Wien. So lässt sich erleben, wie sich die Donaumetropole anhört.

Auch Erwachsene sollen beim Hör-Forum lernen, ihre akustische Umwelt bewusster wahrzunehmen. Eine Veranstaltungsreihe soll anregen, '"'jenseits der Musik Klänge zu genießen und interpretieren zu lernen'"', sagt Wermke. Zum Auftakt wird morgen um 19.30 Uhr in der Lagerhalle der Musikwissenschaftler Dr. Justin Winkler von der Universität Basel in einem Vortrag das Kunstphänomen '"'Soundscapes'"' erläutern. Wermke selbst widmet sich am 22. November dem Thema Stadtraum und Klang, und eine szenische Lesung am 6. Dezember sucht nach akustischen Bezügen in der Großstadtliteratur.

Damit will Wermke zeigen, dass die Geräuschkulisse der Großstadt keinen störenden Lärm darstellt. '"'Ich bin kein Stille-Apostel'"', sagt sie denn auch. Mit dem Autor Norman Ohler spricht sie vom vielschichtigen Klang des '"'Fötusurbanrauschens'"', der uns umhüllt und '"'Vitalität und Lebensfreude'"' ausdrückt. Daraus erwachsen sogar neue Möglichkeiten des Stadtmarketings: Ein Vortrag widmet sich dem Thema '"'Audio Branding'"', der Entwicklung und dem Nutzen eines auditiven Stadtbilds - zu dem sicherlich Hörenswürdigkeiten gehören.