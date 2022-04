Default Bild FOTO: Archiv Kultur Das Leben als Lohnsteuererklärung 13.02.2005, 23:00 Uhr

Alle Zeit der Welt nimmt sich der Bayer für seine Brotzeit: zum Schneiden, Kauen, Zähnereinigen. Der Geist des Frühkapitalismus, also der vor den Sozialgesetzen und den Gewerkschaften, steht in seiner Nähe, trägt ein Hirschgeweih anstelle von Flügeln und schwenkt gnadenlos smart und weiblich die Hüften. Schon hebt die Dame in Braun ab, saust durch das Niemandsland der Mauer, gerät mit 180 Sachen in zwei Autobahn-Tunnel Ost und West - und befindet sich flugs in der aktuellen Turbo-Tempo-Zone unserer Tage.