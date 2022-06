FOTO: Taschen Verlag up-down up-down Schreckgespenst Art Cinema: ein Szenenfoto aus Mat thew Barneys „Cremaster-Zyklus“. Kultur Bildende Kunst als Bewegtbild 23.04.2010, 19:00 Uhr

Was ist das eigentlich, „Art Cinema“, zu Deutsch: „Kunst Kino“? Eine gute Frage, die gleich zu Anfang des gleichnamigen Buches mit dem Satz eines Richters am Obersten US-Gerichtshof beantwortet wird: Es möge schwer zu definieren sein, aber man erkenne es, wenn man ihm begegne. Und in der Tat: Mit gefälligen Arthouse-Produktionen haben die hier besprochenen Filme wenig zu tun. Da gibt es allerhand nackte Tatsachen zu sehen, sexuelle Darstellungen jenseits der Norm, da springen dem Betrachter abstrakte Formen, wilde Farben und ungewohnte Töne entgegen, es werden Albträume illustriert und Wunschvorstellungen gezeigt. Kurzum: Viele der „Art Cinema“-Filme wollen oft nicht nur verstören, sie wurden auch oft ein Fall von Zensur. Oder landeten, wie oben erwähnt, vor Gericht.