Die Zuschauer werden Zeuge eines Programms, wie sie es aus dem Überangebot komödiantischer Fernsehprogramme kennen: In kurzer Folge reiht sich Sketch an Sketch, da werden Witze und schräge Geschichten inszeniert, Bonmots und Zoten zum Besten gegeben, Kalauern und Gags Leben eingehaucht. Der Unterschied: Hier ist der Star leibhaftig anwesend, die Fans erleben ihn fast hautnah. Dabei macht Profitlich nicht auf Alleinunterhalter, sondern er hat sein ganzes Team mitgebracht. Allen voran seine langjährige Gefährtin Ingrid Einfeldt und seien treuen Kumpan Andy Muhlack, der mit Musikeinlagen das Programm strukturiert und als Geräuschegeber für manchen Extra-Lacher sorgt.

Aber auch Thomas, Volker und Paolo stehen bereit, damit Markus die geeigneten Sketchpartner an der Seite hat und die Kulissen korrekt geschoben werden. Als Bühnenbild dient zum Beispiel ein Beichtstuhl, in dem ein äußerst rabiater Priester sein Unwesen treibt. Oder ein Flohmarktstand, an dem ein schriller Trödelhändler Teile seiner zersägten Frau im Koffer verkauft. Das Publikum amüsiert sich köstlich. Besonders gut kommen die Gags an, die Markus mit Ingrid bringt, denn da geht es um das Zwischenmenschliche, die Anmache, den Sex. Da kann der angebaggerte Profitlich in Erwartung eines Schäferstündchens seine Gesichtzüge entgleiten lassen und ausgelassene Freudentänzchen aufführen. Und superblöd aus der Wäsche gucken, wenn aus dem intimen Stelldichein nichts wird. Lachsalven erntet er sogar, indem er die geschlechtsspezifische Rollenverteilung umdreht: Die imposant vorgetäuschte Kopfschmerzattacke wäre gar nicht nötig gewesen, weil seine Frau gar keinen Sex haben, sondern nur mit ihrer Freundin ins Kino gehen will.

Die Grimasse ist das Kapital des Comedian. Viele eigentlich recht flache Witze und belanglose Nummern wirken nur auf Grund seiner Gesichtsakrobatik. Und bisweilen agiert er hart an der Grenze des guten Geschmacks. Aber Markus Maria Profitlich hat halt eine freundlich-komische Art, die ihn sympathisch macht.