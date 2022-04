Wie immer liegt den Abenden das Prinzip des „concerto recitativo“ zu Grunde, bei dem Musik und Wort gleichberechtigt ineinandergreifen. Die Macher Annette Kristina Banse und Hans Christian Schmidt-Banse wollen so dem Musikinteressierten einen lebendigen Zugang zur klassischen Musik geben – jenseits musikwissenschaftlicher Seminare und Volkshochschulweisheit. Und so ganz nebenbei nutzt das Autorenpaar die Vorstellung des neuen Programmes auch noch zum Dank für Sponsoren und Mäzene: das Ehepaar Hamm und das Musikhaus Bössmann, das regelmäßig den Flügel zur Verfügung stellt. „Anders wäre die Reihe nicht zu machen“, sagt Schmidt-Banse.

Das erste Konzert am kommenden Dienstag, 30. September, widmet sich dem Leben Sergej Prokofjews, und zwar ausgehend vom musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“, das nur auf den ersten Blick eine harmlose Geschichte für Kinder erzählt. „Uns interessiert der Kartoffelacker, auf dem die Musik wächst“, sagt Schmidt-Banse und meint damit die Zeitläufte, in die ein Stück hineingeboren wurde. Im Entstehungsjahr 1936 herrscht in der Sowjetunion kulturelle Eiszeit; ein falscher Satz konnte Gefängnis und Arbeitslager zur Folge haben. Vor diesem Hintergrund wird aus dem Kindermärchen ein „machtpolitisches Lehrstück“, das die beiden Autoren zusammen mit dem Pianisten Christian Petersen erzählen.

Jedes der Concerts Remarquables mündet in die Darbietung eines komplettes Werks. So erklingt „Peter und der Wolf“ zum Abschluss des ersten Abends als Klavierfassung in voller Länge – was ganz nebenbei deutlich macht, was für ein glänzendes Stück Musik Prokofjew komponiert hat.

Eine kühne Verbindungslinie zieht das zweite Concert: Von Olivier Messians „Quador pour la fin du temps“ zu Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“: Erstaunliche Parallelen zwischen der Kinderbuch-Autorin und der zentralen Gestalt der Musik des 20. Jahrhunderts deckt das Autorenpaar hier auf.

Das dritte Konzert würdigt eine Frau, von der sich nur ein Notenbüchlein erhalten hat: Anna Magdalena Bach. Ein Abend dreht sich um Franz Schuberts rätselhaftes Verhältnis zu einem totgeweihten Mädchen, einer fragt, inwieweit Tschaikowsky ein Opfer seiner Zeit war. Und schließlich geht es im letzten Abend um den Schöpfer des Schicksalsmotiv: Ludwig van Beethovens Heiligenstädter Testament wird als Ausgangspunkt einer wirkungsvollen Selbttherapie interpretiert.