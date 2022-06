Meisterköchin Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones) ist die perfektionistische Küchenchefin im New Yorker Nobelrestaurant "22 Beecker". Nach dem plötzlichen Tod ihrer Schwester soll sie sich um deren neunjährige, altkluge Tochter Zoe (Abigail Breslin, bekannt aus "Little Miss Sunshine") kümmern. Das bringt ihr diszipliniertes Leben ins Wanken. Hinzu kommt Konkurrenz in der Küche: der unkonventionelle Nick Palmer (Aaron Eckhart), der beim Arbeiten am liebsten italienische Opernarien hört, vervollständigt das Beziehungsdreieck.

Wie sich die reservierte Kate und der lockere Nick näherkommen und sich dank der als Katalysator wirkenden Zoe tatsächlich finden, davon erzählt "Rezept zum Verlieben". Der Gefahr einer reinen Hollywood-Schnulze steuert Regisseur Scott Hicks - wie schon in "Shine" ein Spezialist für ungewöhnliche Charaktere - entgegen, so gut er kann. Denn diese Verfilmung ist ein Star-Vehikel für die überzeugend agierende Catherine Zeta-Jones, die ihre Lippen überraschend schnell dem sympathischen Newcomer Aaron Eckhart ("Thank You For Smoking") zum Kuss anbietet.

Der blonde Wahlitaliener Nick kann ambivalent grinsen und flunkern, so viel er will: Das Happy End ist früh absehbar. Das stellt den fundamentalen Unterschied zur deutschen Vorlage "Bella Martha" von Sandra Nettelbeck dar. Sonst ist das Drehbuch in weiten Teilen übernommen worden. Bei einigen Szenen wie dem gemeinsamen Essen des Küchenpersonals tauchen vor dem inneren Auge fast deckungsgleich die Bilder der Vorlage auf.

Trotzdem kann man an den beiden Versionen geradezu exemplarisch die unterschiedlichen Kulturen und Filmtraditionen Europas und Amerikas ablesen. New York ist neurotischer und multikultureller, Hamburg nüchterner. Beide Städte haben Winter. Hamburg ist das kühl-hanseatische Klischee: nasskalt und grau. In New York tanzen die Schneeflocken, und der Ausblick vom Friedhof auf die Skyline ist fantastisch.

War "Bella Martha" noch ein ernster und überraschender Beziehungsfilm einer jungen Autorin, kommt hier eine romantische, mit harmlosem Humor garnierte Komödie der leichteren Art heraus, die die Lösbarkeit der behandelten Probleme nie ernsthaft infrage stellt. Seine Essenz, dass ein schwieriger Mensch durch ein Kochduell wieder zu einem partnerschaftlichen Leben geführt wird, ist zum Glück erhalten geblieben.