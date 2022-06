Da in Osnabrück kostenlos geparkt werden darf, gehören die klassischen Zeitmesser zum alten Eisen. 180 von ihnen hat die Stadt nach den Worten des Kunstprofessors Claude Wunschik der Bürgerstiftung vermacht. Die Studierenden des Faches Kunst an der Universität Osnabrück erhalten nun die Chance, die Parkuhren zu einem Kunst-Stück umzugestalten. Nach Abschluss des Wettbewerbs werden die entstandenen Kunstobjekte den Osnabrücker Bürgern vorgestellt. Mit einer Spende für die Bürgerstiftung können die neuartigen Kunst-Objekte dann erworben werden. Die beste Arbeit wird mit 400 Euro prämiert, die Zweit- und Drittplatzierten erhalten laut Wunschik 250 beziehungsweise 150 Euro.

In der Vergangenheit haben Bürgerstiftung und der Fachbereich Kunst schon erfolgreich zusammengearbeitet: So gestalteten Studierende das Parkhaus am Kollegienwall. Mit dem Wettbewerb wird diese Kooperation fortgesetzt. Mit dreißig bis vierzig Teilnehmern rechnet Wunschik.

Vorgaben werden nach seinen Worten nicht gemacht: "Es ist egal, was die Studierenden aus den Parkuhren machen", erklärt der Kunstprofessor. "Der Wettbewerb ist vollkommen frei." Die Parkuhren stellt natürlich die Bürgerstiftung zur Verfügung.

Bewerben können sich ausschließlich Kunststudenten der Universität Osnabrück. Anmeldung und weitere Informationen gibt Prof. Claude Wunschik, Telefon 0541/969-4153 oder -4225.