Der Wechsel in der künstlerischen Leitung des Festivals wurde im Sommer letzten Jahres vollzogen, wie kürzlich bekannt wurde (wir berichteten). Harald Siegers, Vorsitzender des Schlossvereins, der für die Durchführung des Festivals verantwortlich ist, erklärt in einer Pressenotiz, dass sich "in der Zusammenarbeit zwischen der "alten" künstlerischen Leitung und dem Management einige Abnutzungserscheinungen und Probleme eingeschlichen" hätten. Die Konsequenz sei gewesen, die Zusammenarbeit mit den Team Poppen/Lobanov zu beenden.

Doch anscheinend war im Gegensatz zur vollendeten Harmonie auf der Bühne die Atmosphäre dahinter schon länger von scharfen Dissonanzen geprägt. Bereits nach zwei Jahren sei, so Siegers im Gespräch mit unserer Zeitung, im Schlossverein darüber disku-tiert worden, ob der Kurs der Kammermusiktage stimme. Zu langweilig sei das Konzept, sich auf jeweils zwei Komponisten zu beschränken, zu streicherlastig die Auswahl der Künstler, zu modern die Ausrichtung. Dem hielt eine andere Fraktion innerhalb des Schlossvereins entgegen, dass der Zuspruch beim Publikum ständig gewachsen sei.

Auch Diemut Poppen bestätigt, dass die Programme mit Vorbehalten gesehen wurden. "Trotz großer Geduld unsererseits konnten wir die organisatorische Leitung immer weniger glücklich machen", schreibt sie in einem offenen Brief. So sei es schwierig gewesen, "Meisterwerke von Schostakowitsch und Messiaen" durchzu-setzen. Auch sei immer wieder versucht worden, in das von ihr und ihrem Mann Lobanov entwickelte Konzept einzugreifen. "Von Big Band bis hin zu Gesprächskonzerten reichten die Vorschläge", so Poppen im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch bei der Auswahl der Künstler hätte das Management Einfluss nehmen wollen. "Aber das Management hat sich nicht in künstlerische Bereiche einzumischen", erklärt sie im Gespräch. "Die nach den letzten Kammermusiktagen erfolgte Selbsternennung des Organisators zum Intendanten - dieser Titel bedeutet künstlerische Entscheidungsmacht - war für uns das Signal, dass unsere künstlerische Leitung in Osnabrück keine Zukunftsperspektive mehr hatte", heißt es weiter in dem offenen Brief.

Gleichwohl betont Siegers in seiner Pressemitteilung, dass "unsere Entscheidung nichts mit der künstlerischen Qualität der bisherigen Kammermusik-tage zu tun hat." Der neue Intendant Hagen Gleisner sieht im Konzept des neuen künstlerischen Leiters Daniel "die Chance, Kammermusik neuen Publikumsschichten nahezu-bringen". Ohne das bisherige Publikum zu verprellen: Denn das Prinzip der Künstlernähe - mit Meisterkursen und öffentlichen Proben - und der Musik auf höchstem Niveau bleibt unverändert. Er sieht dem nächsten Festival, mit Freude entgegen. Und Diemut Poppen? Sie bedankt sich in dem Brief ausdrücklich beim Osnabrücker Publikum für das "Vertrauen, den Enthusiasmus und die Treue", mit er es die Konzerte immer belohnt habe. Und wen-det sich neuen Projekten zu: Sie organisiert gegenwärtig ein Kammermusikfestival im Rahmen der Klagenfurter Konzertwochen. Unter anderem mit Leonidas Kavakos.