Ach, schauen Sie: Wenn Sie ununterbrochen über die Krise reden und schreiben, dann bekommen Sie verschiedene Reaktionen. Es muss und kann auch nicht sein, dass alle mit mir einverstanden sind. Andererseits gibt es auf der Straße Menschen, die mich anhalten und sagen: „Herr Markaris, wir sind so froh, dass Sie mal die Wahrheit sagen.“ Also in Griechenland wird gern schwarz-weiß gemalt, davon bin nicht nur ich betroffen.

Was ich in Europa zurzeit ganz beunruhigend finde, ist, dass sich der Hass ausbreitet – und zwar von allen Seiten: Es gibt eine Anti-Euro-Partei in Deutschland. Es gibt Deutsche, die sagen „na ja, diese Faulpelze in Griechenland wollen immer nur Geld“. Es gibt im Süden Menschen, die sagen: „Diese Mitteleuropäer, vor allem die Deutschen, machen uns das Leben zur Hölle.“ Das ist es eine gegenseitige – milde ausgedrückt – Antipathie, die bis zum Hass reicht. Ich sehe Reaktionen in Europa und nicht nur in Griechenland, auch in Spanien, Italien, die fast hysterisch sind. Das beunruhigt mich zutiefst, denn ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich habe Angst, dass der Hass bleiben wird, wenn wir die Euro-Krise mal überwunden haben.

I n Deutschland hat sich die Anti-Euro-Partei Alternative für Deutschland (AfD) gegründet. Was halten Sie von so einer Partei?

Sie sehen die Euro-Krise als europäische Kulturkrise. Können Sie das erläutern?

Was Europa in der ganzen Geschichte ausgezeichnet hat, war seine kulturelle Vielfalt und das kulturelle Niveau. Darüber waren wir alle – von den Griechen über die Spanier, Deutschen bis zu den Engländern – stolz. Aber das war nicht nur eine „allgemeine“ Kultur, sondern eine gemeinsame Kultur mit Diversitäten. Wir haben aber in den letzten Jahren von dieser Kultur-Diversität wenig mitbekommen. Das merke ich, wenn auch ich mit Deutschen rede: Sie meinen mit Kultur das kulturelle Erbe – aber das ist nicht dasselbe. Das kulturelle Erbe ist Teil der europäischen Kultur, aber Kultur ist ein dynamischer Prozess, der Mentalitäten, eine eigene Sicht auf die Welt und Denkweisen erzeugt. Wir reden seit drei Jahren ununterbrochen über Zahlen, und wir haben dabei die Menschen und deren Kultur verloren. Das ist meine Sorge.

Was ist zu tun?

Man sollte zum Verständnis dieser Diversität beitragen. Das können nur die Kultur- und Literaturschaffenden, die Intellektuellen tun. Das ist nicht die Arbeit der Politiker. Eine Frage der Politik ist dieses Beispiel: Ich war gerade in Spanien, als sich dort eine Gruppe von Leuten versammelte, um gegen die Schließung des Kulturzentrums von Salamanca zu demonstrieren. Das ist das beste in Spanien, und die machen es einfach dicht! So geht das: Man schließt die kulturellen Institutionen, und man rekapitalisiert die Banken! Ich sage nicht, dass man die Banken nicht rekapitalisieren sollte, aber man sollte auch die Kultur rekapitalisieren.

In welchem Ausmaß ist die Krise in der griechischen Literaturszene angekommen?

Die Verlage befinden sich in einer ganz schwierigen Situation. Der Buchmarkt hat ungefähr 50 Prozent seines Umsatzes eingebüßt. Dass die Verlage den Mut haben weiterzumachen, ist schon ein großes positives Zeichen – keiner gibt auf. Wie lange sie das durchhalten können, ist eine andere Frage. Natürlich merkt man, dass diese Krise und der Zusammenbruch des Marktes am meisten den jungen Autoren schaden. Die Verleger sind zurückhaltend, junge Autoren unter Vertrag zu nehmen – aus einem einfachen Grund: Die Verlage haben immer Teile der Verdienste aus den Verkäufen von Bestsellern investiert, um Bücher junger Autoren zu verlegen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Diese Finanzierung kann nach dem Zusammenbruch des Marktes nicht gut oder überhaupt nicht mehr funktionieren.

Gibt es eine Tendenz, sich literarisch mit der Euro-Krise und dem deutsch-griechischen Verhältnis auseinanderzusetzen? Oder sind Sie eine Ausnahme?

Interessant ist, dass man die Auseinandersetzung im Theater eigentlich mehr sieht als in der Literatur. Es gibt viele junge Gruppen, junge Schauspieler, sogar Schüler aus den Schauspielschulen, die sich mit der Krise auseinandersetzen. Die schlagen sich tagsüber mit irgendeinem Job durch, und am späten Nachmittag proben sie, und dann führen sie für kurze Zeit ein Stück auf. Sie tun das ganz intensiv und versuchen, Wege und Mittel zu finden. Das geht einher mit einer anderen Tendenz, die ich im letzten Jahr verfolgt habe, die auch in dem Roman „Abrechnung“ steht, dass – zumindest eine Minderheit – von jungen Leuten sagt: „Wir müssen nicht unbedingt das Land verlassen. Wir müssen hierbleiben und kämpfen.“ Das ist neu. Das ist kaum ein Jahr alt, aber das gibt es.

Für Ihre Verdienste um die Vermittlung der deutschen Sprache und den internationalen Kulturaustausch werden Sie im August in Weimar mit der Goethe-Medaille des Goethe-Instituts ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Sehr viel. Ich bin sehr glücklich. Ich bin auch sehr stolz darauf aus zwei Gründen: Ich habe mich für die sprachliche Diversität und den Sprachenaustausch zwischen den Griechen und Deutschen sehr stark eingesetzt. Ich habe viel übersetzt. Ich habe sogar Goethes Faust übersetzt – danach habe ich gesagt, jetzt mache ich nichts mehr. Das Zweite ist, dass ich von Anfang der Krise an immer und immer wieder versucht habe, beiden Seiten zu erklären, dass diese Pauschalisierungen uns nur schaden. Ich habe immer versucht zu differenzieren, damit beide Seiten – sowohl die deutsche als auch die griechische – verstehen, worum es wirklich geht.

Wie stellt sich das Verhältnis der Griechen gegenüber Deutschland für Sie derzeit dar?

Es hat sich beruhigt und verbessert, weil die Räson auf beiden Seiten die Oberhand gewonnen hat. Jene Griechen, die vernünftig und klar denken, konnten die anderen überzeugen. Auf deutscher Seite haben diese Stimmen ebenfalls die Oberhand gewonnen. Das hat schon geholfen. Und auch in diesem Jahr ist Griechenland voll mit deutschen Touristen.

Widerspricht das nicht Ihrer Befürchtung, dass sich der Hass in Europa festsetzen könnte?

Die Gefahr ist, dass die Stimmung zu jeder Zeit und mit dem geringsten Anlass umkippen kann. Die Ferien werden Ende August vorbei sein, die Deutschen werden wieder in ihre Heimat zurückkehren, und da kann irgendeine falsche Entscheidung seitens der griechischen Regierung die Griechen in den Augen mancher Deutschen wieder zu Faulpelzen oder Schmarotzern degradieren, sowie manche Griechen jeden deutschen Politiker, der eine kritische Aussage über Griechenland macht, als Nazi abstempeln werden.

Wie stellt sich für Sie die Lebenssituation der Griechen auf dem Festland und auf den Inseln im Vergleich dar?

Es geht allen sehr schlecht. In kleineren Städten, in Gemeinden ist das Leben nicht so schwierig wie in den großen Städten und Zentren. Wenn Sie nach Athen kommen, spüren sie die Krise mehr und die Folgen härter als auf Kreta. Ich habe dieselbe Erfahrung in Spanien gemacht: Je kleiner der Ort, desto besser halten die Menschen die Krise aus, je größer, desto desillusionierter sind sie – leider.

In den kleinen Ortschaften ist der Familienzusammenhalt natürlich noch stärker.

Nicht nur die Familie, sondern auch die Solidarität, weil alle mit- und untereinander befreundet sind. In einer Großstadt wie Athen ist man verloren, ist nur auf sich selbst und auf den kleinen Familienkreis angewiesen.

Sie haben einst ein Wirtschaftsstudium absolviert…

Ich habe kein Studium gemacht. Ich habe einfach meinen Vater reingelegt. Er glaubte, ich würde nach Wien gehen, um zu studieren. Ich hatte es aber gar nicht vor. 1960 war es für einen jungen Mann in Istanbul unmöglich, dem Papa Nein zu sagen, wenn er sagte, „du wirst Wirtschaft studieren“. Ich hatte aber einen Plan B, wie man heute sagt, ich habe Ja gesagt und nicht studiert.

Aber Sie haben zehn Jahre in einer Zementfabrik gearbeitet…

Das schon, aber ich musste ja irgendwie überleben.

In welcher Funktion haben Sie dort gearbeitet?

Als Exportleiter – und das war mein Glück, denn ich kenne abgesehen von Mauretanien, alle arabischen Länder.

1976 haben Sie es dann nicht mehr in der Fabrik ausgehalten und sind hauptberuflich Autor geworden. Was hat Sie ursprünglich am Schreiben gereizt?

Die Bühne. 1956, als ich 19 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal ein Theater besucht. Ich war so begeistert und beeindruckt. Wenn ich zurückdenke, lag es an der körperlichen Präsenz der Schauspieler. Diese simultane Erfahrung zwischen Zuschauer und Künstler. Ein Jahr später habe ich angefangen, Theaterstücke zu schreiben.

Sie haben mal erzählt, dass die Romanfiguren der Familie Charitos – Kommissar Kostas, seine Frau Adriani und Tochter Katerina – Anfang der 90er-Jahre plötzlich vor Ihrem Schreibtisch „standen“ und Sie „nervten“? In Griechenland ist der zehnte Band bereits erschienen. Nerven Sie die Charitos noch immer?

Nein. Ich habe eine ganz enge freundschaftliche Beziehung vor allem zu Kostas Charitos. Wenn man mich fragt: Wie schreiben Sie Ihre Romane? Dann sage ich: Ganz einfach. Ich stehe morgens auf und trinke einen Kaffee mit meinem Freund Charitos und frage ihn, warum willst du diesen Mann befragen? Warum willst du dort in dieser Gegend recherchieren. Er erklärt es mir, und das schreibe ich dann auf.

Warum ist Kommissar Kostas Charitos eigentlich Ihre Lieblingsfigur der Krimireihe?

Zuerst einmal habe ich den Blick auf die Stadt und die Leute mit ihm gemeinsam. Wir haben dieselben Reaktionen und denselben Kommentar. Das andere ist: Sowohl Charitos als auch seine Frau kommen aus ganz armen dörflichen Verhältnissen. Charitos wollte wie Adriani von dort weg und ist während der Zeit der Junta nach Athen gekommen. Dass sie sich zurechtgefunden haben in Athen, ohne ihre Werte zu verlieren, die ihnen jetzt während der Krise zugutekommen, das schätze ich an den beiden am meisten.

Ist Ihnen noch eine andere Romanfigur sehr ans Herz gewachsen?

Wenn ich mit Lesern rede, stelle ich oft die Frage: Wie gefällt Ihnen Adriani eigentlich? Wenn sie sagen, ‚ja schön, aber...‘ antworte ich: Meiner Mutter hätte sie auch nicht gefallen, denn Adriani ist mit meiner Mutter identisch. Immer wenn ich denke, was sollte Adriani jetzt sagen, denke ich, was hätte meine Mutter jetzt gesagt?

Wie ist das mit Kostas Tochter Katarina?

Die Katharina ist teilweise meine Tochter. Immer, wenn ich am Schreibtisch sitze und mich meine Tochter besucht, fragt sie: Du schreibst einen neuen Roman? Was macht meine Schwester?

Ihre Tochter lebt jetzt in Istanbul. Wenn Sie sie literarisch „verarbeiten“, ist sie auf diese Weise ein wenig bei Ihnen?

Ja, schon. Aber, ich finde es ganz interessant, dass ich als gebürtiger Istanbuler in Athen lebe und meine Tochter als gebürtige Athenerin in Istanbul lebt. So kann das Leben sein. Mir gefällt das. Meine Tochter ist vor vielen Jahren nach Istanbul gereist. Die Stadt hat ihr so gut gefallen, dass sie dort leben wollte. Ob das die Wurzeln meiner Familie sind – die Familie ihrer Mutter war ja aus Athen – oder die Stadt selbst war, kann sie – glaube ich – selbst nicht sagen. Sie lebt dort und ist ganz glücklich. Das Komische ist: Ich hatte ja in meinem ganzen Leben eigentlich keine armenischen Freunde, meine Tochter hat nur armenische Freundinnen und Freunde. Es gibt Sachen, die man nicht erklären kann, aber ich finde das spannend. Man muss nicht alles erklären.