Hochzeit: Royale Eheschließungen dienten bis zum Ende der 63-jährigen Regentschaft Königin Victorias der internationalen Interessenpolitik des Königreichs. Heute sind Hochzeiten im Hochadel die beste Tourismusförderung seit Erfindung des Reisekatalogs.

Ignoranz: Nichts fürchten die Monarchen des 21. Jahrhunderts so sehr wie die Ignoranz des Volkes. Es wäre der Anfang vom Ende. Über die zeitgenössische Monarchie sagt selbst Prinz Charles: „Ich denke, wir sind eine Seifenoper.“ Als solche müssen die Royals zum Klassenerhalt etwas für ihre „Einschaltquote“ tun. Zum Beispiel multimedial neue Protagonisten einführen wie jetzt Kate und William. Letztere treten mit einem Stil zwischen viktorianischer Diskretion und betonter Bodenständigkeit an, der Krone den Glanz zurückzuerobern, der in den Skandal- und Scheidungsjahren der 90er verloren ging.

Jubel für eine Premiere: Nach der Eheschließung mit dem bürgerlichen Daniel Westling richtete Kronprinzessin Victoria das Wort an die wartende Menschenmenge vor dem Stockholmer Schloss und sagte: „Danke, dass Ihr mir meinen Prinzen gegeben habt.“ Eine offizielle Rede eines Thronfolgers an seinem Hochzeitstag hatte es noch nie gegeben. Danach konnte das Volk dem Brautpaar via TV und Internet zur Feier in den Palast folgen: von den Tischreden der Eltern, dem Anschneiden der Torte bis zum Hochzeitswalzer. So stellte sich heraus, dass ein Beamter aus Ockelbo – Victorias Schwiegerpapa – ein besserer Redner ist als sein König.

Kuss: Es war die Krönung einer Vermählung, die alle denkbaren romantischen Vorstellungen bediente, als Diana und Charles sich am 29. Juli 1981 öffentlich küssten. Es blieb mit 0,40Sekunden der kürzesteKuss in der Geschichte royaler Zuneigungsbekundungen auf einem Schlossbalkon. Das genügte aber, um den zweifelnden Rest der Welt zu überzeugen, dass alles mit rechten Herzensdingen zugeht. Kuss-Rekordhalter sind der niederländische Kronprinz Willem-Alexander und seine temperamentvolle Máxima mit 5,25 Sekunden (2002).

Lieder: Das London Chamber Orchestra wird die Musik in der Westminster Abbey für William und Kate spielen. Welche Lieder das Paar für die Trauung gewählt hat, ist so geheim wie das Brautkleid.

M yrte, ein antikes Symbol für die Liebe und Schönheit, gehört zu jeder Hochzeit. In der britischen Königsfamilie gibt es seit dem 19. Jahrhundert eine spezielle Tradition: Die Myrte im Brautstrauß stammt aus Königin Victorias Garten am Osborne House auf der Isle of Wight. Dort hatte sie ihren immergrünen Strauch nach der Hochzeit mit Prinz Albert 1840 eingepflanzt. Das ist seither ein Familienbrauch. Jedoch: Nur die Brautjungfer darf die Myrte einpflanzen. Grund: Man glaubte, dass diejenige, die den Strauch pflanzt, eine alte Jungfer bliebe, falls er nicht wächst. In der Viktorianischen Zeit stand die Myrte zudem für Treue und Glück.