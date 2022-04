Langeweile. Überdruss. Einsamkeit. Im Leben des ehemaligen Princeton-Philosophie-Professors Matthew Morgan (Michael Caine) gibt es wenig, auf das dieser sich freuen könnte. Nach dem Tod seiner geliebten Frau (Jane Alexander) bleibt dem Witwer nur sein starrer, ritualisierter Alltag in Paris, wo er eine schicke Stadtwohnung bewohnt. Seine einzige Verbindung zur alten Heimat sind gelegentliche Anrufe bei seinen Kindern. Doch sowohl seine Tochter Karen (Gillian Anderson) als auch sein Sohn Miles (Justin Kirk) sind nicht sonderlich an seinem Leben interessiert. Was umgekehrt übrigens auch gilt.

Anders sieht es bei der jungen Pauline (Clémence Poésy) aus, einer jungen Tanzlehrerin, der Matthew eines Tages im Bus begegnet. Eine Freundschaft zwischen beiden entsteht. Oder doch mehr? Das zumindest vermuten die beiden Kinder des alten Herrn, die in Pauline gar eine Erbschleicherin sehen. Doch ist sie es, die nach einem Selbstmordversuch Matthews dem alten Herrn wieder Mut gibt. Und auch sonst einiges kittet.

Paris im Herbst, das bedeutet auch nebelige Seen, Regen in Parks, und vor allem buntes Laub, das welk von Bäumen fällt. Eine ziemlich aufdringliche Natur-Metapher. Und wer es da noch nicht kapiert hat: Es geht um den Kreislauf des Lebens, der sich hier im Sterben eines alten Mannes und im neuerlichen Verlieben einer jungen Frau manifestiert. Und leider ist das genauso plakativ, wie es sich anhört.

Edelkitsch pur: „Mr. Morgan’s Last Love“, entstanden nach einem Roman von Françoise Dorner, ist genau so, wie man sich eine Arthouse-Version eines Rosamunde Pilcher-TV-Dramoletts vorstellt. Geschönt in seiner gelackten Sicht auf ein von Touristenansichten geprägtes Paris, harmoniesüchtig in seiner Handlung und voller Pathos hangelt sich die Handlung von einem Klischee zum nächsten. Und wäre da nicht der gewohnt grandiose Michael Caine in der Hauptrolle, der Film wäre noch unerträglicher, als er ohnehin schon ist.

Denn leider ist Subtilität für Regisseurin Sandra Nettelbeck („Bella Martha“, „Helen“) offenbar ein Fremdwort. „Mr. Morgan“ bietet stattdessen ein klassisches Beispiel für Überinszenierung: Alles wird breit ausgespielt oder in abgedroschenen, bedeutungsschweren Dialogen erklärt, der Humor ist von der Stange, die Szenerie gediegen, und die „Philosophie“ erinnert an Kalendersprüche, was sie so gehaltvoll macht wie die Kummerkastenspalte in einem Hochglanzmagazin. Schlimm auch: Das dauerhafte Klaviergeklimper von Hollywood-Komponist Hans Zimmer walzt alles nieder, was vielleicht an echten Gefühlen vorhanden sein könnte (aber sowieso nicht da ist).

Was bleibt, ist Schnulze, die zwar in Europa gedreht wurde, aber so falsch wirkt wie eine Kulisse aus Hollywood. So altmodisch im schlechten Sinne des Wortes, das es wehtut.