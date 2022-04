So hatte sich Paulette ihr Leben im Alter nicht vorgestellt. Verbittert und verarmt haust sie in einer trostlosen Vorstadt, sucht im Müll nach Verwertbarem und fokussiert ihre Wut auf Migranten. Dass ausgerechnet ihr Schwiegersohn ein „Neger“ ist, macht die Sache in ihren Augen nicht besser. Durch Zufall gerät sie eines Tages an einen ordentlichen Klumpen Haschisch. Und lernt schnell, wie sich mit etwas Dealerei die karge Rente aufbessern lässt. Schon bald floriert in der Wohnung der einstigen Konditorin eine Haschischbäckerei. Doch bald wachsen ihr die Dinge gewaltig über den Kopf.