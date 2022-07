Man muss diese Oper nicht kennen, um vom ersten Ton an zu spüren, wie Menschen, vom Sog widerlichster Umstände ergriffen, die Lebenstreppe hinabstolpern: Hart wie Handkantenschläge ins Genick sitzen Bläseroktaven zu Beginn der Ouvertüre, dann drängt ein Streicherthema, über dem bezeichnenderweise „agitato“, zu deutsch „unruhig“ steht: Mit ausgezirkelt fiebriger Präzision vermittelt Hotz am Pult des hellwachen Osnabrücker Symphonieorchesters, dass wir es mit Protagonisten zu tun bekommen, die keine Chance haben werden. Ein paar Minuten später löst sich, böser Zufall, ein Pistolenschuss, der den Marchese di Calatrava (Genadijus Bergorulko) tötet; das Schicksal lässt seine Muskeln spielen.

Doch was für ein Ei haben Verdi und sein Textdichter Francesco Maria Piave mit der „Macht des Schicksals“ den Regisseuren ins Nest gelegt! Eigentlich böte die fatale Liebe zwischen Don Alvaro und Calatravas Tochter Leonora plus Blutrache durch Leonoras Bruder Don Carlo ausreichend Stoff für eine Oper. Doch Verdi fügt der menschlichen Tragödie einen Krieg als Hintergrundfolie und die Religion als Zuflucht vor dem Elend an, streut schließlich noch Buffo-Elemente ein, von denen der Dirigent Michael Gielen meinte, man könne sie ohne Weiteres streichen. Zu viel, um es an einem Abend auf eine Bühne zu bringen?

Nun erzählt Lehmeier immerhin eine stringente Geschichte. Hauptschauplatz ist ein Hinterhof mit turmhohen Wänden voller politischer, gesellschaftlicher, religiöser Graffiti und Poster. Da finden sich Jesus und Micky-Maus, Khomeini und die Bibel, Appelle für eine Welt ohne Gewalt und Krieg – die ganze Bandbreite gesprayter Ideologien eben (Ausstattung: Tom Musch). Hier wird Verdis und Piaves Dorfgemeinschaft zu einer Herde von Kriegsflüchtlingen, die Zigeunerin Preziosilla (Almerija Delic mit viel Temperament des Librettos) zur Chefin einer Truppe taffer Business-Frauen, die offenbar gut am Krieg verdienen – so verweist Lehmeier vom derben Volkstheater auf deprimierende Realitäten auch unserer Zeit.

Vermutlich hätte das allerdings auch ohne die Gangbang-Party im dritten Akt funktioniert. Immerhin liefert die aber dem Mönch Fra Melitone (Jan Friedrich Eggers) den Anlass für seine Moralpredigt. Und der vom neuen Chordirektor Markus Lafleur bestens einstudierte Chor kann in diesen Szenen Klangfülle und Präzision hören lassen.

Das religiöse Element der Oper durchleuchtet Lehmeier höchst kritisch: Die Bruderschaft um den Padre Guardiano (mit klangvollem Bass: Thomas Mehnert), in der Leonora Zuflucht sucht, bietet kein Heil, sondern Gehirnwäsche – zum letzten Auftritt kommt sie als apathische Flagellantin die Feuerleiter herunter.

Das ist alles schön ausgedacht und ebenso schön exponiert. Aber über den Längen des dritten und vierten Aktes hängt Lehmeiers Handlungsbogen doch etwas durch. Hotz bleibt da stringenter in der Auslotung der Partitur – dank des Orchesters und dank eines, zumal für ein Haus von der Größe des Osnabrücker Theaters, gut besetzten Ensembles.