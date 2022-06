„Sie hat sehr klare Ideen für die Kunsthalle und deren Zukunft und uns damit komplett überzeugt“, berichtete Rzyski vom Auswahlverfahren für die Leitung der Kunsthalle in der Dominikanerkirche . Julia Draganovic sei „international toll vernetzt“ und habe sehr gute Konzepte präsentiert. Für die Kuratorin, die derzeit noch in Italien lebe, spreche, so Rzyski, auch ihre „sehr gute Vita“. Das alles zusammen genommen sei für die Kulturszene Osnabrück sehr wichtig.

Im Vergleich mit insgesamt elf Kandidaten, die sich in zwei Runden präsentiert hätten, hat sich nach den Worten Rzyskis Julia Draganovic klar durchgesetzt. Für die Kuratorin sprachen offenbar auch klare Konzepte für die Finanzierung des Ausstellungsbetriebs in der Kunsthalle. Dies hat vor allem in der Endausscheidung wohl den Ausschlag gegeben. Zuletzt seien „drei, vier Kandidaten“ übrig geblieben, sagte Rzyski. Die Auswahlkommission hat nach ihren Worten diese Kandidatinnen und Kandidaten gebeten, eine Ausstellungsidee im Verbund mit einem Finanzierungskonzept zu präsentieren. In diesem Punkt habe Draganovic am besten abgeschnitten. Die Frage nach Budgets stellt in der Tat ein großes Problem der Kunsthalle dar, die seit Jahren unterfinanziert ist.

Die Kuratorin Julia Draganovic ist in der Osnabrücker Kunstszene keine Unbekannte. Sie wirkte zuletzt beim European Media Art Festival (EMAF) als Jurorin bei einer Preisvergabe mit. Bevor Rita Maria Rzyski die Entscheidung für Draganovic bestätigte, kursierte ihr Name bei der Frage nach der neuen Leitung der Kunsthalle bereits durch die Kunstszene der Stadt. Im Juni war ihre Berufung bereits durch das „os radio“ gemeldet worden - allerdings unbestätigt.

Draganovic soll Anfang August offiziell vorgestellt werden. Die Kuratorin will dann, so Rzyski, ihr Konzept und erste Ausstellungsideen für die Kunsthalle im Einzelnen vorstellen. Sie folgt auf den langjährigen Leiter André Lindhorst, der in den Ruhestand geht.

Julia Draganovic hat ihre Ausbildung in Deutschland absolviert. Nach Angaben im Online-Netzwerk LinkedIn hat Draganovic nach dem Abitur im westfälischen Hamm in Münster Germanistik, Kunstgeschichte, Philosophie und Italienische Philologie studiert. Sie ist in Münster zum Dr. phil. promoviert worden.

Draganovic ist Teil des Kuratorennetzwerks „La Rete“ , zudem sie selbst die Initialzündung lieferte. 1999 gründete Draganovic das „LaRete“-Kulturbüro in Weimar. 2004 wurde das Büro in Italien zum Kuratorennetzwerk erweitert. Draganovic bemüht sich im Feld der Gegenwartskunst vor allem um neue künstlerische Strategien, partizipative Projekte und Kunst im öffentlichen Raum. Die Kuratorin hat Ausstellungen in mehreren Ländern, unter anderem in Deutschland, Italien und den USA kuratiert , darunter die Bologna Art First und die Art Miami, und als Jourorin gewirkt.