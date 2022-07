Si e haben in Osnabrück das erste Mal innerhalb eines Dreisparten-Stadttheaters gearbeitet. Was haben Sie hier gelernt?

Kontinuität zu erleben mit einer festen Compagnie, das war eine sehr positive Überraschung. Endlich konnte ich mehr in die Tiefe gehen und musste nicht jedes Mal mit einer neuen Tanzcompagnie beginnen. Der Erfolg beim Osnabrücker Publikum hat uns eine riesige Energie verliehen. Das gilt auch für die Abteilungen im Haus: Kostümbildner, Werkstätten oder Bühnentechnik haben uns mit großer Begeisterung dabei unterstützt, aufwendige Produktionen wie „Requiem“ zu verwirklichen. In diesem Theater gibt es wirklich viel Passion – das ist nicht überall so.

Wieder einen Boss zu haben, das hatte ich lange Zeit nicht gehabt. Ich hatte immer eine eigene Compagnie geleitet. Und nun war ich Compagnie-Chefin in einem größeren Arbeitszusammenhang. Das mit meiner Sphäre zusammenzubringen, war superinteressant für mich (lacht). Ich werde aber nie vergessen, wie viel Vertrauen mir die Theaterleitung entgegengebracht hat. Sie hat geradezu enthusiastisch versucht, mir internationale Koproduktionen oder Gastspiele zu ermöglichen. So konnte ich „Requiem“ in Holland zeigen, ein Wahnsinns-Vorhaben, und dafür die Mischung aus den Subventionsstrukturen und der freien Szene für mich nutzen.

Die Tänzer sind so viel besser geworden, haben so viel mehr Qualität in der Körpertechnik, Erfahrung auf der Bühne und mit Tanzpartnern gewonnen. Sie haben einen Riesenschritt von Jahren vollzogen. Deswegen kann man jetzt zusammen total anders denken und operieren. Wenn ich jetzt „Synthetic Twin“ neu kreieren wollte, dann würde ich die alte Choreografie komplett wegschmeißen. Nur die zwei Mädels mit den zusammengewachsenen Hälsen finde ich noch gut, auch Musik, Video und Kostüme passen. Aber die ganze bisherige Choreografie ist nicht mehr relevant, weil wenig Körperlichkeit in ihr ist.

We nn Sie an „Synthetic Twin“ denken und jetzt noch einmal eine solche Produktion beginnen würden – würden Sie die anders gestalten?

We lche künstlerische Entwicklung hat Ihr Ensemble in Osnabrück durchlaufen?

Was meinen Sie mit körperlich, wenn Sie dabei nicht an Tempo und Power denken, die es ja in „Synthetic Twin“ gibt?

Intensität. Es gibt einen Unterschied im Körperbewusstsein, ob man eine Bewegung gleichsam außerhalb des Körpers vollzieht oder alles im Körper die Bewegung maximal mitmacht.

Heißt das, Sie können nun aus weniger Bewegung mehr machen?

Ja. Weil wir uns jeden Tag sagen: maximalisieren, noch mehr, noch tiefer, größer, schmaler, enger, schneller. Das habe ich vor drei Jahren vorausgesagt, und jetzt sieht man den großen Unterschied. Und da sitzt noch einmal ein so großer Qualitätssprung drin. Wir haben schließlich mit sehr jungen Tänzern mit ersten Verträgen angefangen. Und ich war auch jung. Dieses gemeinsame Erwachsenwerden ging mit dem Bewusstsein einher: Aha, es ist noch mehr möglich. Ich habe auch andere Trainer hinzugeholt und sie haben mir die Augen dafür geöffnet, wie weit ich noch gehen kann.

.Hat Sie der neue Trainingsstand dazu inspiriert, andere Sachen als vorher choreografieren zu wollen?

Ich versuche, bestimmte Träume mit meinen Tänzern zu realisieren. Ich weiß, was die Tänzer heute können und ich habe eine Idee davon, was sie in einem Jahr können. Und dann versuche ich das eben schon heute zu verwirklichen.

Gibt es Osnabrücker Choreografien, von denen Sie sagen: Das war es, was ich wollte und in zehn Jahren genauso machen würde?

„Madama Butterfly“ ist für mein Gefühl eine so zeitlose, klassische Arbeit, dass sie auch ihn zehn Jahren gültig bleiben könnte. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ich in zehn Jahren aus meinem „Requiem“ das Requiem von Fauré herauswerfe und das von Mozart hineinschreibe.

Wie haben die Heidelberger auf Ihr „Requiem“ reagiert?

Es kam dort toll an. Es gab sogar Wartelisten für Stehplätze. Das war echt Wahnsinn. Wir überarbeiten dort aber „Voice over“ und schaffen eine weitere neue Produktion namens „ZERO“.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem deutschen und dem holländischen Publikum?

Ja total, das deutsche Publikum klatscht sehr lange, aber steht nicht so leicht auf zu Standing Ovations. Das holländische Publikum dagegen steht ganz schnell auf, und darum ist der Tanzabend mit ein bis zwei Verbeugungen beendet. Es klatscht nicht so lang, aber viel intensiver.Bei Stücken wie „Voice over“ oder „Requiem“, bei denen Zuschauer nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen, reagieren Holländer viel lockerer und entspannter. In Osnabrück sind die Leute meistens aufgeregt und neugierig: Warum ist die Tür zum Zuschauerraum noch nicht geöffnet? Eine andere Mentalität. Das holländische Publikum ist vielleicht mehr gewohnt, abstrakten Tanz zu sehen, und das deutsche Publikum mehr theatralischen.

Würden Sie sagen, dass das holländische Publikum tanzerfahrener ist?

Wir haben in Holland viel mehr Veranstaltungen, 30 bis 40 Tanzvorstellungen aller Stilrichtungen an einem Abend. Kann sein, dass die Zuschauer ein bisschen weiter sind. Aber auf der anderen Seite sind sie auch ein bisschen blasiert. Hier in Osnabrück ist das Publikum ganz bei der Sache und schaut dramaturgisch genau hin. Hier geben die Leute viele schöne Sachen zurück, während sie in Holland einfach sagen: Ja, das war gut. Ich male es jetzt bewusst schwarz und weiß.

Sind die Holländer körperlicher als die Deutschen?

Ja viel mehr. Das merke ich sofort, wenn ich mit Tänzern in Amsterdam bin, dann fassen mich Leute an und küssen uns. Hier reagieren die Leute reservierter.

Kann es sein, dass die Zuschauer hier den Tanz so lieben, weil sie Sehnsucht nach mehr Körperlichkeit haben?

Ja, genau, deshalb sind sie so reingerannt in unsere Stücke. Von einem anderen großen Unterschied muss ich erzählen. Eine Dramaturgin aus Holland hat hier beim Friseur gesessen. Die Friseurin fragte sie: „Was machst Du hier in Osnabrück?“ „Ich arbeite mit Nanine Linning.“ „Ah, Du arbeitest mit unseren Tänzern.“ Das war das beste Kompliment in drei Jahren. Daran erkennt man genau: Hier ist eine Stadt, die zahlt für Kunst, findet sie wichtig und sieht sie als die Ihrige an. In Holland ist der Abstand ungleich viel größer, weil da jeden Abend wieder andere auftreten. Man sagt überhaupt nicht „unsere Oper“ oder „unsere Tänzer“. Das muss Osnabrück unbedingt wissen, wie speziell das Gefühl ist, als Künstler zur Stadt und zu den einzelnen Leuten zu gehören. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben.

