Immer, wenn man ein neues Album von Igor Levit kennengelernt hat, fragt man sich: Was kommt als Nächstes? Die „People united“-Variationen von Frederic Rzewski, Beethovens 32 Sonaten, die monströse und so vielschichtige DSCH-Passacaglia von Ronald Stevenson: Allesamt Gipfelwerke der Musik, Grenzerfahrungen für Interpret, Instrument und Hörer.

Dabei geht es ihm – mit seinen unglaublichen pianistischen Mitteln und seiner tief intellektuellen Musikalität – nie um Akrobatik, sondern um den ultimativen Ausdruck, um die endgültige musikalische Aussage. Deshalb klingt die h-Moll-Sonate von Franz Liszt auf dem neuen Album „Fantasia“ so drängend und so unbedingt, einerseits, streichelt einen andererseits so sacht – und endet doch vor einem tiefen, schwarzen Loch. Ja, ein Klavierexkurs mit Igor Levit ist eine Extremtour.

Levit führt das Klavier an seine Grenzen

Das gilt auch fürs neue Album: Die Sonaten von Liszt und von Alban Berg werden zum Medium musikalischen Ausdrucks, genauso Ferucio Busonis Bach-Fortschreibung „Fantasia contrappuntistica“, die das Klavier selbst an seine Grenze führt, wieder einmal. Levit scheint das mit Händen und Füßen und wenn‘s sein muss mit der Nasenspitze zu spielen, und erschließt einem die tiefen Dimensionen der Musik.

Mehr Informationen: Igor Levit: Fantasia – Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Alban Berg und Ferucio Busoni. 2 CD, ersch. bei Sony

Ja, „Fantasia“ ist die logische, einzig mögliche Fortführung dessen, was Levit bisher pianistisch getan hat. „Für mich ist diese Einspielung der Fantasia contrappuntistica jetzt so etwas wie der Abschluss von meinem Repertoirepfad der letzten Jahre“, sagt er selbst. Und es ist eine Lust und ein großer Gewinn, diesen Pfad mit ihm zu gehen. Fragt sich nur: Was kommt als Nächstes?