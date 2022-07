Der Clou dabei: Während Berlin an allen Ecken und Enden sparen muss, bewilligt der Bundestag für die Akademie im einstigen Kulissendepot der Staatsoper 20 Millionen Euro; weitere acht Millionen schießen private Spender zu. Auf dem Parkett der Berliner Kulturpolitik bewegt sich Barenboim überaus gewand.

Überhaupt scheint dem 1942 in Argentinien geborenen Pianisten und Dirigenten kein Parkett zu glatt zu sein. Unvergessen sind die Eklats, die er in Israel ausgelöst hat: als er in seiner Dankesrede für die Verleihung des Wolf-Preises vor der Knesset die israelische Besatzungspolitik kritisierte. Oder als er Konzertbesucher mit dem „Tristan“-Vorspiel schockte.

Solche Aktionen erfordern Selbstbewusstsein – und das besitzt Barenboim zur Genüge, „Barenboim betritt eine Nicht-Raucher-Suite im Kölner Hotel Maritim und zündet sich als Erstes eine Zigarre an“, schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ einmal – Barenboim ist kein Mann, der Konventionen folgt.

All das bliebe aber leere Attitüde, würde sein Handeln nicht die unbedingte musikalische Qualität stützen. Wer erlebt hat, wie er in Mozarts „Così“ eine der komplizierten Ensembleszenen mit einer großen Geste zusammenbringt, weiß: Barenboims Autorität gründet nicht nur auf Charisma, sondern vor allem auf Können.

Damit hat er über Jahre am Grünen Hügel in Bayreuth Erfolge gefeiert, beim Chicago Symphony Orchestra und, seit 1992, als Musikchef der Staatsoper Berlin. Drei Jahre nach dem Mauerfall nahm er die Herausforderung an und führte das Haus durch finanzielle Untiefen und kulturpolitische Stürme (wobei es oft so aussah, als sei ihm egal, wer unter ihm Intendant ist).