Herr Dr. Günther, geht es in den Grimm’schen Märchen, juristisch gesehen, besonders schlimm zu?

Oh ja. Viele der Märchen sind durchsetzt von zahlreichen Straftaten. Wenn die Grimm’schen Geschichten heute so in der Realität passieren würden, müsste man sofort die Polizei und den Staatsanwalt einschalten. Man kann bei den Märchen auch an das Gesetz gegen jugendgefährdende Schriften denken. Das müssen Sie erklären. Wenn man die Märchen betrachtet, kann ich aus juristischer Sicht schon verstehen, dass manche Kinderpsychologen einen Groll gegen die Geschichten hegen. Es geht schließlich um boshafte Hexen, gewissenlose Eltern, erpresserische Könige, mordsüchtige Schwiegermütter und brutale Zwerge – jeweils garniert durch abgehackte Köpfe, verbrannte Füße, vergiftete Äpfel. Das ist doch in der Tat eine erschreckende Lektüre für Kinder. Gleichzeitig sind die Märcheninhalte aber auch eine Möglichkeit, über das Strafrecht und die Grenzen von Recht und Unrecht zu informieren. Genau darum habe ich mich – ich gebe zu, auch mit einem gewissen Augenzwinkern – immer bemüht.

Aber sind die Straftaten nicht auch gerade das, was die Märchen so faszinierend macht? Kriminalität und Unterhaltung liegen in der Tat oft dicht beieinander. Das werden sich die Gebrüder Grimm schon vor 200 Jahren gedacht haben. Wahrscheinlich sind die Kinder- und Hausmärchen wohl auch deshalb das meistverbreitete Buch der Welt in deutscher Sprache. Besonders umstritten ist „Hänsel und Gretel“. Einige Forscher gehen davon aus, dass in der Geschichte eigentlich die Hexe das Opfer ist. Was glauben Sie? Das Spannende im Märchen wie auch im Strafprozess ist der Umstand, dass es nicht so einfach ist, die Wahrheit herauszubekommen. Als Jurist muss ich den Sachverhalt so nehmen, wie er von den Gebrüdern Grimm aufgeschrieben wurde. Danach bin ich der Auffassung, dass Hänsel und Gretel bei der Tötung der Hexe in Notwehr gehandelt haben, als sie diese in den Backofen stießen, um nicht selbst von der Hexe ermordet zu werden. Im Rahmen eines von mir veranstalteten „Gerichtsprozesses“ zum Fall Hänsel und Gretel bei der diesjährigen Kölner Kinder-Uni gab es aber bei den Kinder-Studenten durchaus auch andere Meinungen. Das ist in der Wissenschaft normal und machte den Kölner Prozess bis zum endgültigen Urteil sehr spannend. Welche alternative Meinung wurde denn zum Tod der Hexe vertreten? Einige Kinder waren der Ansicht, dass Hänsel und Gretel überzogen gehandelt haben und dass sie die Hexe auch anders hätten außer Gefecht setzen können, ohne sie gleich im Feuer zu töten. Am Schluss kam das Gericht der Kinder-Uni trotzdem zum Freispruch der beiden Kinder vom Vorwurf des Totschlags. Ein Überschreiten der Notwehrgrenzen „aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken“ wird nach dem Strafgesetz nämlich nicht bestraft (§ 33 Strafgesetzbuch). Schon ein Rechtssprichwort aus der Zeit der Gebrüder Grimm lautete: Notschlag ist kein Totschlag!