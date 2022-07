Die Zartheit des Spitzenschuhs ist längst genauso eine Illusion wie der Effekt der Tanztechnik, den er ermöglicht: Im Spitzentanz schwebt die Tänzerin federleicht über die Bühne, hebt für den Bruchteil einer Sekunde vom Boden himmelwärts ab und nimmt die Sehnsucht des staunenden Zuschauers nach übernatürlicher Flugkraft mit in die Höhe. Die Anstrengung, die es kostet, bei jedem Sprung die Schwerkraft zu ignorieren, den Schmerz bei der Pirouette, sieht er bei diesen fließend-schönen Bewegungen nicht.

Der Spitzenschuh symbolisiert wie kein anderer Tanzschuh die Überwindung körperlicher Grenzen und den unbändigen Drang nach tanztechnischer Perfektion im Dienst des künstlerischen Ausdrucks. Deshalb ist er ein „Hochleistungswerkzeug“, ein „Porsche für die Elfe“ geworden, wie ihn die Fachzeitschrift „Balletttanz“ in ihrem Jahrbuch 2009 bezeichnet. Das Material des Schuhwerks hat sich mit der Tanztechnik verändert, seit 1832 Marie Taglioni an der Pariser Oper die Waldfee Sylphide im gleichnamigen Ballett komplett auf der Spitzen tanzte – „in weichen Satinschläppchen mit Ledersohle“, berichtet Balletttanz-Autorin Katja Werner. Heute zeichnen sich die „zarten“ Spitzenschuhe dagegen durch eine verstärkte und breitere Standfläche für die kerzengerade Haltung aus. Taglioni verhalf mit ihrem Auftritt in dem ersten großen romantischen Ballett der Geschichte „La Sylphide“ dem modernen Spitzentanz zum Durchbruch. Bei seiner Entstehung zu Beginn des 19. Jahrhunderts diente diese solistische Darbietung „vor allem dazu, das Publikum zu verblüffen und zu beeindrucken“, erinnert Tanzexpertin Werner. Mit Marie Taglioni setzte der Spitzentanz seine Entwicklung zum dramatischen Ausdrucksmittel entscheidend fort. „Er bekam theatralische Bedeutung“, schreibt Werner. Das Ballett im Theater machte sich weiter von der Oper selbstständig. Der Spitzentanz entwickelte sich zur technischen Basis für das Corps de ballet – das sich nur im Hintergrund der Solisten bewegte.

Auch das gehört zur besonderen Aura dieses Schuhwerks: Jede junge Balletttänzerin wartet sehnlichst auf den Moment, wenn der Fuß endlich ausgebildet ist, der Lehrer die Erlaubnis gibt, ihre Begabung auf die Spitze treiben zu können. Ein weiterer Schritt zur Ballerina ist getan. Abhängig von der individuellen Entwicklung einer jungen Tänzerin kann das zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr passieren.

Getragene Schuhe sind auch stumme Zeitzeugen. Sie verraten etwas über den Gang und Charakter ihres Besitzers. Ein Spitzenschuh mit ausgefranstem Satinstoff an der verstärkten Zehenpartie erzählt beispielhaft vom Alltag eines Profitänzers, der sich immer einer strikten physischen Disziplin unterordnen muss, bevor zum scheinbar freien Flug über die Bühne ansetzen kann.