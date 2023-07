Der eleganteste Fabrikbau der Moderne: Das Fagus-Werk von Walter Gropius. Foto: dpa up-down up-down Unesco-Welterbe im Weserbergland Fagus-Werk: Ein Besuch in der schönsten Fabrik der Welt Von Dr. Stefan Lüddemann | 11.07.2023, 12:00 Uhr

Fagus-Werk: Name für eine Fabrik - und für einen Mythos der Moderne. Mitten im Weserbergland steht das Wunderwerk von Bauhaus-Gründer Walter Gropius. Was macht es so besonders?