Giora Feidman und Ben Becker FOTO: dpa Paul Celan, Rose Ausländer, Joseph Roth Die Ukraine, ihre Weltliteratur in deutscher Sprache und die Vision Europas Von Stefan Lüddemann | 14.03.2022, 06:00 Uhr

Flucht ohne Ende: Krieg und Flucht in der Ukraine spiegeln sich in den Werken deutschsprachiger Autoren aus der Ukraine des 20. Jahrhunderts. Eine Erinnerung an Paul Celan, Rose Ausländer, Joseph Roth und an die Literatur des multikulturellen Czernowitz.