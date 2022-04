Bis heute zusammengeblieben: Im Sommer starten die Düsseldorfer eine dreimonatige Tournee. FOTO: Gregor Fischer/dpa Jubiläum an diesem Wochenende 40 Jahre Die Toten Hosen: Ihr gemeinsamer Weg begann in Bremen und | 08.04.2022, 18:38 Uhr Von Torben Kessen dpa | 08.04.2022, 18:38 Uhr

An diesem Wochenende werden Die Toten Hosen 40 Jahre alt. Frontmann Campino blickt in einem Interview auf die Zeit zurück und erinnert sich an die Anfänge der Band.