Ein Festival mit über 60 Beteiligten zu organisieren ist schon in Deutschland Herausforderung genug. Michael Dreyer aber hat sich in den Kopf gesetzt, sein Morgenland Festival zu exportieren – in die kurdische Hauptstadt Erbil. Gut, zu zwei Dritteln hat das kurdische Kulturministerium das 120000 Euro teure Projekt finanziert –, bleibt ein Drittel für das Festival, plus Organisation. Flüge und Hotels zu buchen ist dabei noch die leichteste Übung. In Erbil heißt es dagegen: flexibel bleiben. Die Kunst der Improvisation ist hinter der Bühne genauso gefragt wie auf ihr; 20-Stunden-Tage sind für das Festivalteam nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Wozu nun dieser ganze Aufwand? Eine Antwort geben Zuhörer nach dem Konzert der Sängerinnen und Sänger des Osnabrücker Jugendchores und des National Youth Orchestra of Iraq in der Music Hall: Es gibt in der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan nur selten die Gelegenheit, einen A-cappella-Satz wie „Komm, Trost der Welt“ von Christian Lahusen oder die „Waldesnacht“ von Johannes Brahms live zu hören. Damit und mit einer Psalmvertonung von Palestrina hat der 16-köpfige Chor den Abend eröffnet – eine Darbietung, die auch kritischen westlichen Ohren jederzeit Stand hält.

Auch Mozart und Mendelssohn finden die Erbiler toll, das zutiefst bewegende „November 22nd“ von und mit dem Klarinettisten Kinan Azmeh sowieso. Die jungen irakischen Musiker sind mit Eifer dabei, aber Naci Özgüc, der Musikchef der Oper in Istanbul, hält, unterstützt von Osnabrücker Orchestermusikern, eher einen Workshop ab, als dass er interpretatorisch arbeiten könnte: Die Profis leisten Basisarbeit. Allerdings genießt westliche Musik im Irak den gleichen Exotenstatus wie die deutschen Gäste, die im Basar von Erbil eine Teestube besuchen. Gemessen daran klingt beachtlich, was Özgüc innerhalb weniger Tage erarbeitet hat – und das Herzblut, das die Musiker in die Sache stecken, macht ein paar schiefe Töne locker wett.

Doch es geht um mehr. Nihad Latif Qoja, der Bürgermeister der Stadt Erbil, verbindet mit dem Gastspiel des Morgenland Festivals ganz andere Ziele.

Qoja ist einer der vielen kurdischen Flüchtlinge, die nach und nach in ihre Stadt zurückkehren, um nach Krieg und Verfolgung ihr Land aufzubauen. In Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, ist da noch allerhand zu tun. Die Stadt boomt, etliche Shopping-Malls konkurrieren bereits, weitere werden gebaut; Wirtschaftsunternehmen siedeln sich an. Auch das Erbe will gepflegt sein, vor allem das Herzstück des historischen Bewusstseins: die Zitatelle, dieser jahrtausende- alte Schatz, einer der ältesten bewohnten Orte der Menschheit. Derzeit wird sie renoviert, und so könnte Qojas Wunsch in Erfüllung gehen: Zu einer „historisch-modernen Stadt“ will er Erbil machen – und die Stadt „auf die internationale Bühne“ bringen. „Kultur ist dabei eine wichtige Säule“, sagt er.

Das Morgenland Festival als Marketing-Instrument? Durchaus. „Wir machen für die Stadt und die Region sehr gute PR“, sagt Festivalchef Dreyer. Er wertet damit nichts ab; mit seinem Festival das Image dieses „anderen“ Irak aufzubessern, ist ihm ein Anliegen: Dieser Landesteil hat wenig mit jenem Irak zu tun, den die Medien tagtäglich darstellen.