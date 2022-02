Russische Hinterlassenschaft: Das Kriegsgerät der Roten Armee zählt zum Bestand des Deutsch-Russischen Museums in Karlshors. FOTO: Ralf Döring Museum in Berlin-Karlshorst Ukraine-Konflikt: Das Deutsch-Russische Museum hat ein Problem Von Ralf Döring | 18.02.2022, 06:00 Uhr | Update vor 14 Std.

Das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst ist eine in Deutschland einzigartige Einrichtung: Es erinnert an den Vernichtungskrieg der Wehrmacht in der Sowjetunion. Doch bekommt es die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts zu spüren.