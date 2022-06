ARCHIV - Ein Bücherstapel liegt in einer Buchhandlung auf dem Tisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Literatur Autorin Elizabeth Strout erhält Siegfried Lenz Preis Von dpa | 30.06.2022, 11:57 Uhr

Die US-amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Strout wird mit dem Siegfried Lenz Preis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert. Strout, 1956 in Portland geboren, sei „eine herausragende Erzählerin, die es versteht, mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten“, teilte die Siegfried Lenz Stiftung am Donnerstag in Hamburg mit.