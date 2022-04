Mutter von Räuber verbrennt Kunstwerke. Symbolfoto: dpa FOTO: Archiv Aus Rotterdammer Kunsthalle gestohlen Mutter von Räuber verbrennt Kunstwerke Von dpa | 19.07.2013, 00:20 Uhr

Überreste in der Asche erhärten möglicherweise den Verdacht, dass wertvolle Gemälde, die aus der Rotterdamer Kunsthalle gestohlen wurden, in Rumänien verbrannt worden sind. In der Asche des betreffenden Ofens seien Nägel und Pigmentreste gefunden worden, die aus der Herstellungsepoche der gestohlenen Bilder stammten, sagte Ernest Oberländer-Tarnoveanu, Direktor des Historischen Museums in Bukarest. In Rotterdam waren im Oktober 2012 sieben Meisterwerke von Picasso, Matisse, Monet, Gauguin und anderen gestohlen worden.