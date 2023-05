Wer möchte das schon - auf dem Holzweg sein? Foto: imago images/IlluPics up-down up-down Sprachkolumne „Der Wortklauber“ Auf dem Holzweg: Woher kommt der Spruch für das Abseitige? Eine Kolumne von Dr. Stefan Lüddemann | 12.05.2023, 06:00 Uhr

Da bist Du aber auf dem Holzweg: Manchmal wissen wir genau, was richtig ist und was falsch. Aber woher kommt der Spruch? Und was ist eigentlich ein Holzweg?