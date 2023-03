Was sagen uns seine Abenteuer heute? Als Darsteller von Karl Mays Winnetou wurde Pierre Brice berühmt. Foto: dpa up-down up-down Andreas Brenne zu Winnetou und Old Shatterhand Experte: Wo Karl May problematisch ist und wo gerade nicht Von Dr. Stefan Lüddemann | 22.03.2023, 01:00 Uhr

Er war ein Kämpfer für die Unterdrückten: Andreas Brenne plädiert für Karl May - und für eine Jugendliteratur, die Konflikte nicht ausblendet. Der Professor hat gerade eine Tagung zu Karl May an der Universität Potsdam veranstaltet.