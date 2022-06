ARCHIV - Amanda Gorman, US-amerikanische Dichterin. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa/Archivbild FOTO: Richard Shotwell Mit dem Gedicht „The Hill We Climb“ Poetin Amanda Gorman bringt ersten Gedichtband heraus Von Dr. Stefan Lüddemann | 04.06.2022, 01:00 Uhr

Mit ihrem Gedicht „The Hill We Climb“ hat Amanda Gorman Geschichte geschrieben. Jetzt kommt ihr erster Gedichtband heraus: „Was wir mit uns tragen - Call Us What We Carry".