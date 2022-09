Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona im Gespräch auf dem Reeperbahn Festival. Foto: Reeperbahn Festival/ Robin Schmiedebach up-down up-down Reeperbahn Festival 2022 Alyona Alyona: Die inoffizielle Botschafterin der Ukraine Von Lucie Wittenberg | 24.09.2022, 17:30 Uhr

Alyona Alyonas Karriere nahm europaweit Fahrt auf, bevor der Krieg in der Ukraine begann. Seit ihrer Flucht wird sie nicht müde, in ihrer Musik und in der Öffentlichkeit über das Schicksal ihrer Heimat zu sprechen. Das macht sie zu einer der spannendsten Personen auf dem Reeperbahn Festival.